Главная Новости Власть Госпотребслужба проверила качество услуг туристической фирмы
17.08.2018  17:16   

Госпотребслужба проверила качество услуг туристической фирмы

Поступило обращение харьковчан с просьбой проверить фирму.


//facebook

В Главное управление Госпотребслужбы в Харьковской области от потребителя поступило обращение, о непредоставлении полной, доступной, достоверной и своевременной информации о приобретенной туристической услуге. 

Была проведена внеплановая проверка физического лица - предпринимателя. 

По результатам проведенной проверки, факты, изложенные в обращении потребителя, подтвердились, а именно предпринимателю не предоставлено потребителю необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию о, которая обеспечила бы возможность потребителем сознательного и компетентного выбора.  И

нформация должна быть предоставлена ​​потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги).

 В ходе проверки установлено нарушение ч.1 п.3 ст.  15 Закона Украины «О защите прав потребителей», п. 21 «Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров», утвержденного Постановлением КМУ от 15.06.2006 N 833, ст.  19-1 Закона Украины «О туризме» от 15.09.1995 №324 / 95-ВР.

 За выявленные нарушения действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей в физического лица - предпринимателя применены штрафные санкции в соответствии со ст.  23 Закона Украины «О защите прав потребителей» на сумму 35221,14 грн и ст.1561 Кодекса Украины об административных правонарушениях на сумму 850,00 грн.

Источник:   Госпотребслужба
 Тэги:  нарушение, харьков, услуга, туризм, проверка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.08 Криминал и происшествия В частном лагере Харькова детей кормили неизвестно чем 02.04 Контрабанда в Харькове, Украине и Мире Под Харьковом изобрели необычный способ нелегальной переправки товара через границу
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел выездной прием на "Турбоатоме"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 