17.08.2018 17:16

Госпотребслужба проверила качество услуг туристической фирмы

Поступило обращение харьковчан с просьбой проверить фирму.



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В Главное управление Госпотребслужбы в Харьковской области от потребителя поступило обращение, о непредоставлении полной, доступной, достоверной и своевременной информации о приобретенной туристической услуге.

Была проведена внеплановая проверка физического лица - предпринимателя.

По результатам проведенной проверки, факты, изложенные в обращении потребителя, подтвердились, а именно предпринимателю не предоставлено потребителю необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию о, которая обеспечила бы возможность потребителем сознательного и компетентного выбора. И

нформация должна быть предоставлена ​​потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги).



В ходе проверки установлено нарушение ч.1 п.3 ст. 15 Закона Украины «О защите прав потребителей», п. 21 «Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров», утвержденного Постановлением КМУ от 15.06.2006 N 833, ст. 19-1 Закона Украины «О туризме» от 15.09.1995 №324 / 95-ВР.



За выявленные нарушения действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей в физического лица - предпринимателя применены штрафные санкции в соответствии со ст. 23 Закона Украины «О защите прав потребителей» на сумму 35221,14 грн и ст.1561 Кодекса Украины об административных правонарушениях на сумму 850,00 грн.