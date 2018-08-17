17.08.2018 17:24

Прокуратура и один из потерпевших по делу Геннадия Кернеса решили обжаловать решение судьи о закрытии уголовного производства

Решение о закрытии уголовного производства в отношении Геннадия Кернеса и его охранников, которое было принято в Киевском райсуде Полтавы судьей Андреем Антоновым 10 августа, Генпрокуратура решила обжаловать.



// Городской Дозор

По крайней мере о том, что она подала апелляционную жалобу, на своей официальной странице в Фейсбуке заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко.



«16 августа. Генпрокуратура установленным порядком подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтавы на решение этого суда о закрытии дела в отношении Г. Кернеса», – написал он.



Словно в тандеме с Генпрокуратурой в тот же день, 16 августа, с апелляционной жалобой в руках в Полтаву приехал и один из тех, кто называл себя потерпевшим по делу в отношении Геннадия Кернеса, – Сергей Ряполов. О чем он сам не обошел возможности рассказать в соцсетях. Всю процедуру подачи жалобы Сергей Ряполов снимал на камеру. Каждый свой шаг.

Как Генпрокуратура, так и Сергей Ряполов не согласны с постановлением Андрея Антонова о закрытии уголовного производства. Отказ прокуроров, потерпевших и их представителей принять участие в дебатах семь заседаний подряд суд расценил как отказ от обвинения. Но как только судья Антонов дочитал решение – глава Генпрокуратуры выступил с громким заявлением.



«Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса, будет отвечать за заведомо неправосудное решение», – заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



И в тот же день, 10 августа, Полтавская прокуратура открыла уголовное производство в отношении Андрея Антонова.

А на вопросы пользователей соцсетей, почему все 19 заявленных в деле прокуроров не являлись на заседания 7 раз подряд, генпрокурор ответил: «Прокуроры были больны. А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия».



На действия Генпрокуратуры отреагировали в Высшем совете судей Украины. Совет созвал срочное заседание в связи многочисленными обращениями судей и адвокатов о наличии признаков посягательства на независимость судебной ветви власти после возбуждения уголовного дела в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова. В Высшем совете судей стали на его защиту.



«Публичная правовая оценка действий судьи до того, как решение суда будет пересмотрено в апелляционном или кассационном порядке, по моему мнению, недопустимо и не согласуется с принципом независимого суда. Те публичные высказывания прокурора до решению Совета судей недопустимы», – сообщил член Совета судей Украины Андрей Жук .



Что касается апелляции, поданной в Киевский райсуд Полтавы, день рассмотрения ее пока не назначен.