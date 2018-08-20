Харьковский городской голова прокомментировал ситуацию вокруг пострадавших в ночной перестрелке

На своей странице в facebook Геннадий Кернес выразил свое соболезнование родственникам погибшего и частично осветил планы горсовета относительно семей пострадавших.
Харьковский Городской Совет и я лично приносим глубокие соболезнования семье погибшего патрульного полицейского, убитого сегодня ночью у здания мэрии. Организацию его похорон мы берем на себя. Так же его семья получит от города материальную помощь в размере 100 000 гривен.
Мы молимся за здоровье раненого охранника здания горсовета Геннадия. Верю, что Господь не оставит его в эти тяжелейшие минуты и поможет ему.
Со своей стороны мы тоже делаем все возможное для его выздоровления – говорится в сообщении.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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давл.:
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