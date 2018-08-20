20.08.2018 12:14

Харьковский городской голова прокомментировал ситуацию вокруг пострадавших в ночной перестрелке

На своей странице в facebook Геннадий Кернес выразил свое соболезнование родственникам погибшего и частично осветил планы горсовета относительно семей пострадавших.



Харьковский городской голова прокомментировал ситуацию вокруг пострадавших в ночной перестрелке



Харьковский Городской Совет и я лично приносим глубокие соболезнования семье погибшего патрульного полицейского, убитого сегодня ночью у здания мэрии. Организацию его похорон мы берем на себя. Так же его семья получит от города материальную помощь в размере 100 000 гривен.

Мы молимся за здоровье раненого охранника здания горсовета Геннадия. Верю, что Господь не оставит его в эти тяжелейшие минуты и поможет ему.

Со своей стороны мы тоже делаем все возможное для его выздоровления – говорится в сообщении.