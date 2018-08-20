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20.08.2018  15:01   

В налоговой рассказали, как будут обслуживать клиентов в праздники

Главное управление ГФС в Харьковской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков (ЦОП) в праздничные и выходные дни августа.


// ГФС

Для удобства плательщиков и создание комфортных условий обслуживания и в связи с праздничными и выходными днями ГФС сообщает график работы Центров обслуживания плательщиков, а именно:

23 августа – в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;

24 августа – выходной день;

25 августа – рабочий день до 13:00 в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;

24 августа – выходной день.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  гфс, график работы, харьков
 
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