20.08.2018 15:01

В налоговой рассказали, как будут обслуживать клиентов в праздники

Главное управление ГФС в Харьковской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков (ЦОП) в праздничные и выходные дни августа.



// ГФС

Для удобства плательщиков и создание комфортных условий обслуживания и в связи с праздничными и выходными днями ГФС сообщает график работы Центров обслуживания плательщиков, а именно:

23 августа – в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;



24 августа – выходной день;



25 августа – рабочий день до 13:00 в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;

24 августа – выходной день.



