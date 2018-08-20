В налоговой рассказали, как будут обслуживать клиентов в праздники

Главное управление ГФС в Харьковской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков (ЦОП) в праздничные и выходные дни августа.
Для удобства плательщиков и создание комфортных условий обслуживания и в связи с праздничными и выходными днями ГФС сообщает график работы Центров обслуживания плательщиков, а именно:
23 августа – в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;
24 августа – выходной день;
25 августа – рабочий день до 13:00 в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;
24 августа – выходной день.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: