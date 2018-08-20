20.08.2018 16:03

Врач, убивший пациентку, не распознав острый инфаркт, предстанет перед судом

В суд направлен обвинительный акт относительно врача волчанской райбольницы по статье «Ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного и недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного».



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Смертельный случай в больнице произошел в ноябре 2015 года. 52-летняя врач дежурила в отделении экстренной медицинской помощи ЦРБ, когда в медицинское учреждение «скорой» доставили 66-летнюю женщину. Медработник диагностировала у нее правостороннюю пневмонию, ишемическую болезнью сердца со стенокардией и назначила лечение.



Однако на следующий день больная умерла. Как выяснилось в ходе следствия, причиной смерти женщины стал острый инфаркт миокарда.



По результатам проведенных экспертиз, в том числе по данным электрокардиограмм, сделанных в первые часы после обращения больной в больницу, оказалось, что дежурный врач поставила неверный диагноз женщине, из-за чего она не получила надлежащей медицинской помощи и впоследствии умерла.



Согласно санции статьи, указаной в обвинительном акте, врачу грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.