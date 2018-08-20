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20.08.2018  16:18   

Под Харьковом учились предотвращать беспорядки в колониях (ФОТО)

В учениях приняла участие группа быстрого реагирования.


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Как сообщает на своей странице в Фейсбук Криминально-исполнительная служба, в Дергачевской колонии №109 проведены тренировочные учения.

В них принимала участие группа быстрого реагирования

Основной целью обучения была отработка слаженности действий персонала по ликвидации массовых беспорядков и захвата заложников в местах лишения свободы. 

Бойцы отрабатывали основные упражнения и приемы, разобрали на практике различные ситуации и провели тренировку приемов рукопашного боя.

 Как отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров, проведение таких занятий позволяют личному составу практически усовершенствовать свои умения, и четко действовать в критических ситуациях.

Тэги:  учения, колония, харьков, беспорядки
 
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