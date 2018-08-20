Под Харьковом учились предотвращать беспорядки в колониях (ФОТО)

В учениях приняла участие группа быстрого реагирования.
Как сообщает на своей странице в Фейсбук Криминально-исполнительная служба, в Дергачевской колонии №109 проведены тренировочные учения.
В них принимала участие группа быстрого реагирования
Основной целью обучения была отработка слаженности действий персонала по ликвидации массовых беспорядков и захвата заложников в местах лишения свободы.
Бойцы отрабатывали основные упражнения и приемы, разобрали на практике различные ситуации и провели тренировку приемов рукопашного боя.
Как отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров, проведение таких занятий позволяют личному составу практически усовершенствовать свои умения, и четко действовать в критических ситуациях.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
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