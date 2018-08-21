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21.08.2018  11:47   

Как харьковский таксист порно-студией «прославился» (ВИДЕО)

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.


hk.npu.gov.ua

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение 48-летнему харьковчанину и 22-летней уроженке Луганщины по ч. 3 ст.  301 УК Украины (изготовление и распространение изображений порнографического характера, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, по данным следствия, онлайн-студию на одном из интернет-ресурсов зарегистрировал на свое имя 48-летний харьковский таксист. 

С ее помощью человек за материальное вознаграждение организовывал общения интернет-посетителей с моделями в режиме приватного чата, во время которого и происходило распространение порнографических материалов
 
Подозреваемый осуществлял функции администратора студии и контролировал работу моделей. 

Кроме того, он подыскал и арендовал помещение для работы порностудии, оборудовав ее при этом специальной аппаратурой.
 
Напомним, что во время проведения следственных действий правоохранители разоблачили также его сообщницу - одна из веб-моделей.
 
 Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  порно-студия, харьков, задердание, подозрение, таксист
 
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