Как харьковский таксист порно-студией «прославился» (ВИДЕО)

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.
Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение 48-летнему харьковчанину и 22-летней уроженке Луганщины по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление и распространение изображений порнографического характера, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, по данным следствия, онлайн-студию на одном из интернет-ресурсов зарегистрировал на свое имя 48-летний харьковский таксист.
С ее помощью человек за материальное вознаграждение организовывал общения интернет-посетителей с моделями в режиме приватного чата, во время которого и происходило распространение порнографических материалов
Подозреваемый осуществлял функции администратора студии и контролировал работу моделей.
Кроме того, он подыскал и арендовал помещение для работы порностудии, оборудовав ее при этом специальной аппаратурой.
Напомним, что во время проведения следственных действий правоохранители разоблачили также его сообщницу - одна из веб-моделей.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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