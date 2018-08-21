21.08.2018 11:47

Как харьковский таксист порно-студией «прославился» (ВИДЕО)

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.



hk.npu.gov.ua

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение 48-летнему харьковчанину и 22-летней уроженке Луганщины по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление и распространение изображений порнографического характера, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, по данным следствия, онлайн-студию на одном из интернет-ресурсов зарегистрировал на свое имя 48-летний харьковский таксист.

С ее помощью человек за материальное вознаграждение организовывал общения интернет-посетителей с моделями в режиме приватного чата, во время которого и происходило распространение порнографических материалов



Подозреваемый осуществлял функции администратора студии и контролировал работу моделей.

Кроме того, он подыскал и арендовал помещение для работы порностудии, оборудовав ее при этом специальной аппаратурой.



Напомним, что во время проведения следственных действий правоохранители разоблачили также его сообщницу - одна из веб-моделей.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.