21.08.2018 13:10

Запрещенный, ограниченный, разрешенный: какой из этих подарков дарить чиновнику разъяснили в Харьковском Управлении Гоструда

21 августа в Главном управлении Гоструда в Харьковской области состоялся семинар по соблюдению требований антикоррупционного законодательства государственными служащими.



Запрещенный, ограниченный, разрешенный: какой из этих подарков дарить чиновнику разъяснили в Харьковском Управлении Гоструда



На семинаре были рассмотрены состояние соблюдения законодательства по вопросам противодействия коррупции в Главном управлении Гоструда в Харьковской области и проведена разъяснительная работа по применению антикоррупционного законодательства при выполнении должностными лицами Управления Гоструда своих полномочий.

Главный специалист по вопросам противодействия коррупции Екатерина Алейникова рассказала присутствующим, что условно можно выделить три вида подарков: запрещенные, ограниченные и разрешенные.

Запрещенные - это подарки, которые запрещается непосредственно или через других лиц требовать, просить, получать для себя или близких лиц от юридических или физических лиц:

во-первых - в связи с осуществлением такими лицами деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления;

во-вторых - если лицо, которое дарит, находится в подчинении такого лица.

Относительно ограниченных, то разрешено принимать подарки, которые соответствуют общепризнанным представлениям о гостеприимстве (кроме случаев, если это подарок запрещен) и если стоимость таких подарков не превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленного на день принятия подарка, однократно, а совокупная стоимость таких подарков , полученных от одного лица (группы лиц) в течение года, не превышает двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного лица на 1 января того года, в котором принято подарки. (С 1 января 1762 грн., С 1 июля 1841 грн.)

Однако условиями принятия таких подарков и проявлений гостеприимства есть, опять же, то, что такие подарки и проявления гостеприимства НЕ будут постоянными, не будут влиять на принятие публичными служащими решений или не будут создавать впечатление, что это может влиять на их решения.

Разрешенными подарками являются подарки полученные от близких лиц, или подарки получаемые как общедоступные скидки на товары, услуги, общедоступные выигрыши, призы, премии, бонусы.

Также она напомнила: «Вступление лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу, наказывается лишением свободы от 2 до 5 лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацией имущества. В случае, если эти деяния совершении должностным лицом, занимающим ответственное положение или особо ответственное положение наказание наступает в виде лишения свободы может достигать 10 лет и также дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацией имущества ( в соответствии с ст.368 / 2 УК Украины). »

Вниманию субъектов декларирования:

Подарки, как в денежной, так и не в денежной форме подлежат декларированию как доход в розд.11 декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, при условии, что стоимость такого подарка превышает 5 минимальных прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года.