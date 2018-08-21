21.08.2018 15:40

Геннадий Кернес встретился с ветеранами Второй мировой войны (ФОТО)

21 августа в Харьковском городском совете прошел праздничный прием по случаю 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков.



// city.kharkov.ua

На приеме участникам боевых действий Второй мировой войны, ветеранам труда и вооруженных сил, представителям ветеранского движения вручили Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета. В числе награждаемых были три освободителя Харькова - Анатолий Христофоров, Михаил Бушков и Виктор Епифанов.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поблагодарил ветеранов за подвиг, колоссальный труд, которые они вложили в победу, в восстановление Харькова. При этом мэр отметил, что городская власть всегда прислушивается к советам ветеранов и рада встречам с ними.



«Среди нас находятся люди, которые освобождали родной Харьков. Они помнят, как город был весь в руинах и какой потом город-красавец был выстроен в послевоенные годы. Сейчас я могу перед вами отчитаться, что мы продолжаем возрождать величие Харькова. Делаем все, чтобы он был красивый, европейский и безопасный. Вы - наша гордость, и ваши подсказки всегда были для нас руководством к действию. Я хочу пожелать вам здоровья, Божьей благодати и чтобы ваши семьи были счастливы», - сказал Геннадий Кернес.

Также на приеме выступил председатель Харьковского городского совета ветеранов Украины Борис Котенко.

«Это благодаря вам создавался могучий промышленный, научный и культурный потенциал Первой столицы. Участники боевых действий, труженики тыла, дети войны, вы – пример для всех поколений, пример того, как нужно любить свою Родину и свой город. С праздником, с 75-й годовщиной освобождения города! Здоровья, оптимизма, веры в будущее, мира и благополучия», - сказал руководитель городского совета ветеранов.

Во время церемонии награждения выступили заслуженная артистка Украины Виктория Венникова с песней «Давай закурим», победитель Всеукраинского конкурса детского творчества «Яскраві діти України» Анастасия Писарцова, которая исполнила песню Анны Герман «Мы – эхо», и лауреат международных конкурсов Виталий Лашко с песней «Смуглянка».



«Из года в год мы собираемся харьковской семьей с теми людьми, которые освобождали Харьков, свою Родину, и для меня очень почетно находится среди вас. Я хочу пожелать вам, чтобы вы еще больше могли видеть радости в реалиях жизни, чтобы вы верили в то, что ваши заслуги не забыты, что ваши победы приносят новые победы. Мы будем праздновать 75-ю годовщину, подготовили большую программу, чтобы город помнил своих ветеранов. В конце нашей встречи я хочу сказать вам так: «До новых встреч!» - обратился к ветеранам Геннадий Кернес.



Отметим, что тем ветеранам, которые по состоянию здоровья сегодня не могли принять участие в приеме, грамоты передадут лично. Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.



Cправка. В феврале 1943 года Харьков первый раз освободили силами Воронежского фронта, но контрнаступление немецких войск привело к повторной сдаче города в марте того же года. 641 день длилась оккупация Харькова. Только с четвертой попытки, 23 августа 1943 года, город окончательно был освобожден. Западные эксперты утверждали, что на восстановление Харькова понадобится 50 лет. Общий ущерб, нанесенный городу, составил 33,5 млрд руб.



Имена героев увековечены в названиях проспектов и улиц города: маршала Ивана Конева, генералов Петра Рыбалко и Людвига Свободы, полковника Ивана Танкопия, майоров Энвера Ахсарова, Петра Кандаурова, офицеров и рядовых Алексея Деревянко, Анатолия Добродецкого, лейтенанта Петра Широнина, первого иностранца-Героя Советского Союза – надпоручика Отакара Яроша и др. Имена героев Второй мировой войны носят в Харькове более 60 улиц.

Есть сведения, что в четырех битвах за Харьков и за время его оккупации СССР и Германия потеряли больше людей, чем когда-либо в истории Второй мировой, включая Сталинград. Из 900 тыс. довоенного населения в городе осталось 200 тыс. человек. Вскоре после освобождения в Харькове провели первый в мировой истории открытый судебный процесс над военными преступниками.