21.08.2018 16:35

Геннадий Кернес наградил харьковчан по случаю Дня города

Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел праздничный прием, приуроченный ко Дню города и Дню освобождения Харькова от нацистских захватчиков во Второй мировой войне.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие представители школ и высших учебных заведений, банковских учреждений, полиции, службы гражданской защиты, общественных организаций, Немецкой федеральной компании «GIZ Украина», сотрудники коммунальных предприятий и органов местного самоуправления.

Геннадий Кернес поздравил всех присутствующих с предстоящими праздниками.



«Мы с вами возрождаем величие нашего любимого города. Я хочу поблагодарить каждого из вас за труд, который принес пользу Харькову, и за будущие результаты нашей совместной работы. Желаю вам счастья, здоровья, чтоб ваши семьи были счастливы, а все мы жили под мирным небом», – сказал Геннадий Кернес.



За высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова, по случаю Дня города и Дня независимости Украины собравшихся наградили Почетными грамотами Харьковского городского совета и исполнительного комитета, а также Благодарностями городского головы.