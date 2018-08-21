Геннадий Кернес наградил харьковчан по случаю Дня города

Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел праздничный прием, приуроченный ко Дню города и Дню освобождения Харькова от нацистских захватчиков во Второй мировой войне.
В мероприятии приняли участие представители школ и высших учебных заведений, банковских учреждений, полиции, службы гражданской защиты, общественных организаций, Немецкой федеральной компании «GIZ Украина», сотрудники коммунальных предприятий и органов местного самоуправления.
Геннадий Кернес поздравил всех присутствующих с предстоящими праздниками.
«Мы с вами возрождаем величие нашего любимого города. Я хочу поблагодарить каждого из вас за труд, который принес пользу Харькову, и за будущие результаты нашей совместной работы. Желаю вам счастья, здоровья, чтоб ваши семьи были счастливы, а все мы жили под мирным небом», – сказал Геннадий Кернес.
За высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова, по случаю Дня города и Дня независимости Украины собравшихся наградили Почетными грамотами Харьковского городского совета и исполнительного комитета, а также Благодарностями городского головы.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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