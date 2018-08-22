22.08.2018 09:58

В полиции рассказали, как будут охранять порядок на праздники

23 и 24 августа в городе и области состоится около 72 массовых мероприятий по случаю Дня освобождения Харькова, Дня Государственного Флага и 27-й годовщины со Дня независимости Украины.



// Нацполиция

Ожидается, что 23 августа участие в мероприятиях примут около 75 тысяч граждан. Охрану публичной безопасности и порядка будут обеспечивать 600 сотрудников Нацполиции, 200 военнослужащих Нацгвардии. К патрулированию центральной части города будут привлечены 50 сотрудников полиции и 100 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба.



24 августа участие в мероприятиях примут к 70 тысяч граждан. За порядком будут следить 450 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии. Особое внимание правоохранителей будет сосредотачиваться на центральной части Харькова, патрулирование которой будут осуществлять 100 полицейских и 200 курсантов ХНУВД им. И. Кожедуба.



Полиция призывает харьковчан и гостей города соблюдать действующее законодательство и не провоцировать конфликтные ситуации.