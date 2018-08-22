22.08.2018 10:35

На сессии горсовета принято решение о награждение почетными грамотами

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета.



city.kharkov.ua

Харьковский городской совет сегодня, 22 августа, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.



В частности, Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены представители ветеранских организаций, менеджер проектов социальной инфраструктуры Немецкой Федеральной компании в Украине Рене фон Прондзински, председатель первичной ветеранской организации ГНПП «Объединение Коммунар» Александр Бутенко, начальник отдела культуры по Московскому району Светлана Дорошенко, начальник департамента информатизации КП «Городской информационный центр» Олег Чегринец.



Также наградами отмечены ряд преподавателей Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», начальник Харьковского городского отдела Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Владимир Юрченко и другие харьковчане.