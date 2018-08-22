22.08.2018 10:49

Городским советом выделены дополнительные средства на инсулины, ремонт домов и дорог

На сессии Харьковского городского совета внесены изменения в бюджет города на 2018 год.



city.kharkov.ua

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, из государственного бюджета предусмотрены медицинская субвенция в сумме 96,2 млн грн, субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий - 24,4 млн грн, субвенция на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения для семей погибших участников боевых действий на территории других государств, для лиц с инвалидностью I-II группы из числа участников боевых действий на территории других государств и нуждающихся в улучшении жилищных условий - 6,2 млн грн.



На выплату заработной платы педагогическим работникам учреждений образования направлено 67 млн грн, на реконструкцию и текущий ремонт спортивных площадок на территории 22 общеобразовательных школ - 9,1 млн грн.



Расходы на приобретение мебели для классных кабинетов школ и мягкого инвентаря для вновь открывающихся групп в дошкольных учебных заведениях были увеличены на 2,8 млн грн, на ремонт котельных и благоустройство территорий школ - на 5,5 млн грн.



На софинансирование субвенции из государственного бюджета на обеспечение качественного, современного и доступного образования «Новая украинская школа» направлено 3,1 млн грн.



На обеспечение больных сахарным и несахарным диабетом препаратами инсулина и десмопресина выделено дополнительно 1,9 млн грн.



В связи с созданием Инспекции по парковке увеличены расходы на 3,9 млн грн, в том числе на оплату труда дополнительных штатных единиц и обеспечение надлежащих условий для функционирования инспекции.



Для устранения последствий вандальных действий в помещениях Харьковского городского совета на текущий ремонт направлено 1,5 млн грн.



Для обеспечения своевременного и качественного начала отопительного сезона в городе Харькове дополнительно выделены КП «Харьковские тепловые сети» 150 млн грн, в том числе на расчет за потребляемые энергоносители - 100 млн грн.



На текущий и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов дополнительно направлено 40 млн грн, на обеспечение чистоты городских территорий - 13 млн грн, на реконструкцию сетей наружного освещения - 13 млн грн, на капитальный, текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети - 60 млн грн.



На предоставление льготных долгосрочных кредитов на строительство (приобретение) доступного жилья для внутренне перемещенных лиц, для участников боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, расходы были увеличены на 9,9 млн грн.