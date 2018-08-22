Горсовет увеличил на 2 миллиона гривен финансирование молодежного жилищного кредитования

Увеличено финансирование Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования в 2018 году.
Такое решение было принято сегодня, 22 августа, на сессии Харьковского городского совета.
Отметим, в этом году на реализацию Городской целевой программой молодежного жилищного кредитования на 2011-2020 годы выделено 21,2 млн грн, в том числе 20 млн грн - на предоставление льготных кредитов. По итогам 7 месяцев на льготное кредитование фактически использовано 70% предусмотренных средств. При этом количество желающих воспользоваться данной программой среди молодых семей и одиноких граждан значительно возросло.
Одновременно с этой программой в Харькове действует Городская целевая социально-экономическая программа строительства (приобретения) доступного жилья, предназначенная для работников харьковских предприятий. В 2018 году на данную программу было выделено из бюджета города 10 млн грн, тогда как сама программа не пользуется спросом. В связи с этим было принято решение увеличить финансирование программы молодежного жилищного кредитования на 2 млн грн за счет программы строительства (приобретения) жилья.
Всего на программу молодежного жилищного кредитования в 2018 году предусмотрено 23,2 млн грн.
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