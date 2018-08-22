На вандалов-школьников, осквернивших памятник, заведено уголовное дело

Прокуратура начала уголовное производство по факту надругательства над памятным знаком расстрелянным солдатам.
Как сообщает Прокуратура Харьковской области, начато уголовное производство по факту осквернения группой несовершеннолетних памятного знака солдатам, которые были расстреляны во время Второй мировой войны (ч. 3 ст. 297 УК Украины).
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, надругательство над памятником, расположенным на территории учебного заведения на Салтовском шоссе в Харькове, совершила компания подростков.
Свои «подвиги» несовершеннолетние снимали на телефон, а видео выложили в социальную сеть Instagram.
Расследование в уголовном производстве сейчас продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
Как сообщили в Нацполиции, личности подростков уже установлены, этим вопросом занималась ювенальная превенция.
Непосредственному правонарушителю - 13 лет, его другу - 14.
Оба учатся в одной из школ Немышлянского района.
В связи с тем, что 13-летний подросток еще не является субъектом уголовной ответственности, согласно ст. 184 ч.4 административного кодекса Украины к ответственности буду привлечены его родители.
Напомним, что школьник, проспорив желание, забрался на мемориальную плиту на Салтовском шоссе в Харькове и помочился с нее.
Мемориальная плита установлена в память о 19-ти расстрелянных пленных солдат во время Второй мировой войны.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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