22.08.2018 13:45

На вандалов-школьников, осквернивших памятник, заведено уголовное дело

Прокуратура начала уголовное производство по факту надругательства над памятным знаком расстрелянным солдатам.



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Как сообщает Прокуратура Харьковской области, начато уголовное производство по факту осквернения группой несовершеннолетних памятного знака солдатам, которые были расстреляны во время Второй мировой войны (ч. 3 ст. 297 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, надругательство над памятником, расположенным на территории учебного заведения на Салтовском шоссе в Харькове, совершила компания подростков.

Свои «подвиги» несовершеннолетние снимали на телефон, а видео выложили в социальную сеть Instagram.



Расследование в уголовном производстве сейчас продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Как сообщили в Нацполиции, личности подростков уже установлены, этим вопросом занималась ювенальная превенция.

Непосредственному правонарушителю - 13 лет, его другу - 14.

Оба учатся в одной из школ Немышлянского района.

В связи с тем, что 13-летний подросток еще не является субъектом уголовной ответственности, согласно ст. 184 ч.4 административного кодекса Украины к ответственности буду привлечены его родители.

Напомним, что школьник, проспорив желание, забрался на мемориальную плиту на Салтовском шоссе в Харькове и помочился с нее.

Мемориальная плита установлена в память о 19-ти расстрелянных пленных солдат во время Второй мировой войны.