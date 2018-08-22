Вечером 400 правоохранителей отправятся на стадион «Металлист»

Полиция обеспечит охрану общественного порядка во время футбольного матча.
22 августа в 19:00 на стадионе «Металлист» состоится поединок между командами «Металлист 1925» и «Оболонь-Бровар». Ожидается, что матч посетят до 10 000 болельщиков.
Охрану общественной безопасности и порядка будут обеспечивать 250 сотрудников Нацполиции и 150 военнослужащих Нацгвардии.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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