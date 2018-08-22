22.08.2018 14:01

Вечером 400 правоохранителей отправятся на стадион «Металлист»

Полиция обеспечит охрану общественного порядка во время футбольного матча.



// Нацполиция

22 августа в 19:00 на стадионе «Металлист» состоится поединок между командами «Металлист 1925» и «Оболонь-Бровар». Ожидается, что матч посетят до 10 000 болельщиков.



Охрану общественной безопасности и порядка будут обеспечивать 250 сотрудников Нацполиции и 150 военнослужащих Нацгвардии.



Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.