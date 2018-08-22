22.08.2018 14:43

Харьковчане простились с погибшим Дмитрием Кириенко (ФОТО)

Траурная церемония состоялась в «Доме Алчевских».



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сегодня в Харькове простились с 29-летним патрульным Дмитрием Кириенко, который в ночь на понедельник был застрелен под зданием мэрии.



Панихида началась в полдень в «Доме Алчевских» (ДК полиции). Отдать дань уважения правоохранителю пришли его родные, близкие, коллеги, а также неравнодушные харьковчане. Прощание длилось около полутора часов.

На траурном мероприятии присутствовали более тысячи правоохранителей. Они с самого утра собрались на траурную панихиду по погибшему товарищу, чтобы отдать мужественному патрульному последний долг.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич лично прибыл в Харьковскую область, чтобы выразить искренние слова сочувствия и скорби семье погибшего полицейского.

В своей речи Александр Фацевич отметил:

- Дмитрий Кириенко защитил собой харьковчан от преступника, который мог натворить в городе много бед. Это - настоящий героический поступок. Все, кто хорошо знал Дмитрия, вспоминают, что он всегда защищал слабых и мечтал увидеть свою страну свободной от криминала и бандитского беспредела. Дмитрий был настоящим полицейским - мужественным, ответственным, дисциплинированным, принципиальным. К сожалению, получается так, что полиция теряет лучших. Тех, кто не останавливается перед опасностью, защищая жителей Украины. Мы будем укреплять наши силы, чтобы избежать в будущем трагических потерь среди личного состава. Поэтому в ближайшее время патрульным будут выданы бронежилеты четвертого класса и автоматическое оружие. Так называемые бронегруппы будут прибывать на те вызовы, где будет существовать опасность для людей. Они будут способны дать отпор любому преступнику.

Начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех отметил, что имя Дмитрия Кириенко будет навсегда вписано золотыми буквами в историю харьковской полиции.



- Действия Дмитрия Кириенко в чрезвычайной ситуации оценит специальная комиссия, которая сейчас проводит служебное расследование, - рассказал Олег Бех. - Но я хочу подчеркнуть, что эта ситуация возникла спонтанно, было очень сложно предугадать дальнейшие действия неадекватного правонарушителя, который на момент прибытия патрульных экипажей уже пытался убить трех человек в иномарке и тяжело ранил из пистолета охранника государственного учреждения. На принятие важного решения у патрульного было всего 5-7 минут. И Дмитрий его принял - не дожидаясь подкрепления спецподразделения «КОРД» он пытался самостоятельно обезвредить опасного преступника. Его коллеги также сделали для этого все возможное. Но ликвидация стрелка досталась очень дорогой ценой - жизнью нашего полицейского.

Дмитрия Кириенко похоронят в Змиевском районе Харьковской области, где живут его родственники. Память об отважном патрульном навсегда останется в наших сердцах .. © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/oficzijno/xarkiv-proviv-v-ostannyu-put-starshogo-lejtenanta-patrulnoji-policziji-dmitra-kirijenka/

Дмитрия Кириенко похоронят в Змиевском районе Харьковской области, где живут его родственники. Память об отважном патрульном навсегда останется в наших сердцах .. © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/oficzijno/xarkiv-proviv-v-ostannyu-put-starshogo-lejtenanta-patrulnoji-policziji-dmitra-kirijenka/

Дмитрия Кириенко похоронят в Змиевском районе Харьковской области, где живут его родственники.



Напомним, трагедия произошла в ночь на 20 августа. 47-летний Александр Поярков, находясь в состоянии опьянения, сначала убил свою жену, а после отправился под здание мэрии, где ранил охранника. Когда мужчина выходил из здания, он смертельно ранил Дмитрия Кириенко, после чего был застрелен копами. Позже силовики нашли дома у подозреваемого целый арсенал оружия.