22.08.2018 15:48

Самовольный засев 100 гектаров подсолнечником дорого обойдется фермеру

Аграрий нанес убыток государству в 150 000 гривен.



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Как сообщает Прокуратура в Харьковской области, в суде доказана вина фермера, незаконно засеявшего подсолнечником 100 га государственных земель

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, в мае прошлого года мужчина без правоустанавливающих документов засеял более 100 га земель резервного фонда вблизи населенного пункта подсолнечником.

Противоправными действиями государству был нанесен более 150 тыс. Грн. вреда.



Суд поддержал позицию прокуратуры, признав обвинение.

По решению Фемиды аграрий должен заплатить штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также возместить нанесенный государству ущерб.