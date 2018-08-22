Самовольный засев 100 гектаров подсолнечником дорого обойдется фермеру

Аграрий нанес убыток государству в 150 000 гривен.
Как сообщает Прокуратура в Харьковской области, в суде доказана вина фермера, незаконно засеявшего подсолнечником 100 га государственных земель
Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, в мае прошлого года мужчина без правоустанавливающих документов засеял более 100 га земель резервного фонда вблизи населенного пункта подсолнечником.
Противоправными действиями государству был нанесен более 150 тыс. Грн. вреда.
Суд поддержал позицию прокуратуры, признав обвинение.
По решению Фемиды аграрий должен заплатить штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также возместить нанесенный государству ущерб.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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