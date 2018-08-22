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22.08.2018  16:46   

Правоохранители почтили память погибших коллег (ФОТО)

День памяти погибших сотрудников внутренних дел проходит ежегодно 22 августа во всех городах Украины.


hk.npu.gov.ua

В этот скорбный день возле Дворца культуры ГУНП в Харьковской области собрались родные и коллеги правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В церемонии также приняли участие заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, руководство ГУНП в Харьковской области, начальники служб и подразделений полиции, ветераны правоохранительных органов.

С послевоенных лет до наших дней в Харьковской области погибли 64 сотрудника ОВД.

Так, 20 августа 2018 года во время задержания опасного вооруженного преступника смертельные ранения получил инспектор взвода №1 роты №2 батальона №4 Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Дмитрий Кириенко. Его имя золотыми буквами будет высечено на памятнике погибшим правоохранителям Харьковщины.

Присутствующие почтили всех погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента с их именами.

- 22 августа мы отдаем дань памяти правоохранителям, которые поставили мир и спокойствие общества выше собственной жизни, - отметил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех. - Профессия полицейского - опасная и сложная. Страж правопорядка осознает смертельную опасность, что ему грозит, но не отступает в решающий момент. Наш святой долг - помнить о погибших, об их подвиге, помогать их семьям. Память оживает и воплощается в добрые дела, поэтому мы должны не забывать о тех, кому обязаны мирной жизнью. Честь и слава погибшим!

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  день памяти, харьков, погибшие, мвд, кириенко, стрельба
 
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