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22.08.2018  18:48   

Геннадий Кернес наградил юного чемпиона мира по шахматам Тихона Черняева

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 22 августа встретился с 8-летним Тихоном Черняевым – победителем чемпионата мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 8-12 лет.


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Геннадий Кернес поздравил юного шахматиста с победой на чемпионате мира, который проходил с 21 по 25 июня в Минске (Беларусь). На турнире Тихон Черняев выиграл сразу две золотые медали, одержав победу среди спортсменов до 10 лет в категориях рапид и блиц.

«Я тебя поздравляю с твоими достижениями и желаю, чтоб ты всегда оставался победителем, прославлял Харьков и нашу шахматную школу», – сказал городской голова.

Тихон рассказал мэру, что к победе на чемпионате мира готовился пять лет, начав профессионально заниматься шахматами в три года.

«Мне было легко победить, потому что мне это нравится. Чтоб одержать победу, надо было выиграть все партии. В категории рапид я набрал 8 из 9-ти очков, в блице – 8,5 из 9-ти. Соревнования длились три дня, каждый день мы играли по 4 часа», – рассказал Тихон.

Вместе с юным чемпионом на встречу с мэром пришла и его тренер Лидия Саханович. Она отметила, что была уверена в победе Тихона, поскольку он очень старательный и упорный ребенок. Каждый день юный шахматист тренируется по шесть часов.

«В пять лет Тихон выполнил норматив 1-го разряда и установил рекорд Украины. Он очень спокойный, сосредоточенный и много занимается самостоятельно», – подчеркнула тренер.

Также юный спортсмен поделился планами на будущее – он мечтает стать гроссмейстером, завоевать титул чемпиона мира во взрослой категории и стать тренером.

Геннадий Кернес наградил Тихона Черняева Благодарностью городского головы и вручил ему ноутбук, а мальчик, в свою очередь, подарил мэру на счастье четырехлистник и пожелал ему крепкого здоровья.

Впереди у Тихона новые соревнования – шахматист готовится в ноябре принять участие в чемпионате мира в Испании в категории «классика».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, чемпионат, шахматы, харьков
 
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