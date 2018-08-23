Убитого патрульного Порошенко наградил орденом

Президент Петр Порошенко наградил орденом «За мужество» посмертно харьковского полицейского Дмитрия Кириенко, которого убили под городским советом Харькова.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«За личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, самоотверженное выполнение служебного долга постановляю: Наградить орденом «За мужество» III степени Кириенко Дмитрия Александровича - инспектора управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, старшего лейтенанта полиции (посмертно)», - говорится в сообщении.
Там отмечается также, что таким же орденом, но не посмертно, награждается инспектор управления патрульной полиции в Харьковской области Александр Ростовский.
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