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23.08.2018  08:49   

Убитого патрульного Порошенко наградил орденом

Президент Петр Порошенко наградил орденом «За мужество» посмертно харьковского полицейского Дмитрия Кириенко, которого убили под городским советом Харькова.


// postfactum.ks.ua

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«За личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, самоотверженное выполнение служебного долга постановляю: Наградить орденом «За мужество» III степени Кириенко Дмитрия Александровича - инспектора управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, старшего лейтенанта полиции (посмертно)», - говорится в сообщении.

Там отмечается также, что таким же орденом, но не посмертно, награждается инспектор управления патрульной полиции в Харьковской области Александр Ростовский.

Источник:   Сайт Президента Украины
 Тэги:  стрельба, порошенко, орден, харьков
 
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