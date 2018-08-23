Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Днем города и Днем Независимости

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем города и Днем Независимости Украины
Уважаемые ветераны, земляки!
Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной освобождения Харькова от нацизма во Второй мировой войне.
Харьков заплатил страшную цену за победу: город был разрушен почти полностью, в живых остался только каждый пятый харьковчанин. Участники боевых действий, партизанского движения, труженики тыла, дети войны - сегодня мы почитаем каждого, кто пережил те страшные годы и боролся за нашу жизнь. Примите от всех нас низкий поклон, вечная память и слава каждому герою-освободителю.
Эти августовские дни для ветеранов - возможность встретиться, драгоценные минуты радости и памяти. А всем харьковчанам и гостям города я желаю интересно и душевно провести все наступающие праздники – День освобождения, День города и День Независимости Украины. Это хорошее время почувствовать себя семьей, громадой, принять участие в памятных и патриотических мероприятиях, погулять по Харькову.
Желаю всем нам благополучия, здоровья и процветания, мирного неба над головой, возможностей для развития и созидания.
С праздником, дорогие харьковчане!
С уважением,
Харьковский городской голова Геннадий Кернес
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажн.:
давл.:
ветер: