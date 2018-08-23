23.08.2018 09:20

Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Днем города и Днем Независимости

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем города и Днем Независимости Украины



// city.kharkov.ua

Уважаемые ветераны, земляки!

Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной освобождения Харькова от нацизма во Второй мировой войне.



Харьков заплатил страшную цену за победу: город был разрушен почти полностью, в живых остался только каждый пятый харьковчанин. Участники боевых действий, партизанского движения, труженики тыла, дети войны - сегодня мы почитаем каждого, кто пережил те страшные годы и боролся за нашу жизнь. Примите от всех нас низкий поклон, вечная память и слава каждому герою-освободителю.



Эти августовские дни для ветеранов - возможность встретиться, драгоценные минуты радости и памяти. А всем харьковчанам и гостям города я желаю интересно и душевно провести все наступающие праздники – День освобождения, День города и День Независимости Украины. Это хорошее время почувствовать себя семьей, громадой, принять участие в памятных и патриотических мероприятиях, погулять по Харькову.



Желаю всем нам благополучия, здоровья и процветания, мирного неба над головой, возможностей для развития и созидания.



С праздником, дорогие харьковчане!

С уважением,

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

