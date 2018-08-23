Изменен Порядок учета плательщиков налогов и сборов – комментарии харьковских налоговиков

С завтрашнего дня, т.е. с 24.08.2018 г. вступают в силу изменения в Порядок учета плательщиков налогов и сборов.
«Праздничным» нововведением, в частности, определен порядок учета в контролирующих органах представительств донорских учреждений в Украине после проведения Минэкономразвития их регистрации в Украине. В условиях предвыборной гонки и расследованиях генпрокураторой Украины различных действий донорских организаций на территории страны, обширному кругу отечественных «грантоедов» следует быть предельно внимательными в вопросах регистрации, - предупреждают на официальной странице харьковских фискалов
Постановка на учет осуществляется контролирующим органом по адресу представительства донорской учреждения в Украине с присвоением налогового номера.
Также упрощается порядок представления постоянными представительствами нерезидентов заявления на регистрацию в качестве плательщика налога на прибыль (по форме № 1-РПП).
При подаче такого заявления с отметкой «Сведения о лице, ответственном за ведение бухгалтерского и / или налогового учета» необходимо заполнять только данные о контролирующий орган, код ЕГРПОУ, полное наименование и главного бухгалтера постоянного представительства нерезидента в Украине. С указанными изменениями необходимо заполнять форму заявления полностью.
Кроме того, как комментируют на своей странице харьковские налоговики, урегулирован порядок действий и учета обособленных подразделений иностранных компаний, организаций в случае непредставления в установленные сроки документов для постановки на учет в контролирующих органах.
Так, если контролирующим органом установлено, что обособленное подразделение иностранной компании, организации включен в ЕГРПОУ и при этом не состоит на учете в соответствующем контролирующем органе, то таким органом принимаются меры по представлению документов для постановки его на учет. Такое обособленное подразделение иностранной компании, организации учитывается в контролирующих органах с признаком «плательщик не подал заявления для постановки на учет».
Позаботились фискалы и о правильном прекращении деятельности донорской иностранной компании, например, в случае выхода из предвыборной гонки. Так, указанным приказом Минфина Украины уточняется, что подтверждением прекращения независимой профессиональной деятельности есть сведения (извлечение) соответствующего реестра, в который вносится информация о государственной регистрации такой деятельности, о прекращении или приостановлении или изменения организационной формы соответствующей деятельности по независимой (индивидуальной) на другую.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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