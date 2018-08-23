23.08.2018 10:43

Изменен Порядок учета плательщиков налогов и сборов – комментарии харьковских налоговиков

С завтрашнего дня, т.е. с 24.08.2018 г. вступают в силу изменения в Порядок учета плательщиков налогов и сборов.



Изменен Порядок учета плательщиков налогов и сборов – комментарии харьковских налоговиков



«Праздничным» нововведением, в частности, определен порядок учета в контролирующих органах представительств донорских учреждений в Украине после проведения Минэкономразвития их регистрации в Украине. В условиях предвыборной гонки и расследованиях генпрокураторой Украины различных действий донорских организаций на территории страны, обширному кругу отечественных «грантоедов» следует быть предельно внимательными в вопросах регистрации, - предупреждают на официальной странице харьковских фискалов

Постановка на учет осуществляется контролирующим органом по адресу представительства донорской учреждения в Украине с присвоением налогового номера.

Также упрощается порядок представления постоянными представительствами нерезидентов заявления на регистрацию в качестве плательщика налога на прибыль (по форме № 1-РПП).

При подаче такого заявления с отметкой «Сведения о лице, ответственном за ведение бухгалтерского и / или налогового учета» необходимо заполнять только данные о контролирующий орган, код ЕГРПОУ, полное наименование и главного бухгалтера постоянного представительства нерезидента в Украине. С указанными изменениями необходимо заполнять форму заявления полностью.

Кроме того, как комментируют на своей странице харьковские налоговики, урегулирован порядок действий и учета обособленных подразделений иностранных компаний, организаций в случае непредставления в установленные сроки документов для постановки на учет в контролирующих органах.

Так, если контролирующим органом установлено, что обособленное подразделение иностранной компании, организации включен в ЕГРПОУ и при этом не состоит на учете в соответствующем контролирующем органе, то таким органом принимаются меры по представлению документов для постановки его на учет. Такое обособленное подразделение иностранной компании, организации учитывается в контролирующих органах с признаком «плательщик не подал заявления для постановки на учет».

Позаботились фискалы и о правильном прекращении деятельности донорской иностранной компании, например, в случае выхода из предвыборной гонки. Так, указанным приказом Минфина Украины уточняется, что подтверждением прекращения независимой профессиональной деятельности есть сведения (извлечение) соответствующего реестра, в который вносится информация о государственной регистрации такой деятельности, о прекращении или приостановлении или изменения организационной формы соответствующей деятельности по независимой (индивидуальной) на другую.