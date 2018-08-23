23.08.2018 12:40

Страх старости и защита прав человека – ссылки на новости от регионального пенсионного фонда

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области на своей странице поделился публикацией, которая непосредственно касается как пенсионеров, так и тех, кого эта участь не минует.



Страх старости и защита прав человека – ссылки на новости от регионального пенсионного фонда



В первой ссылке сообщается, что на днях «Меморандум о сотрудничестве» подписали Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и Председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный

Стороны договорились о сотрудничестве в части предупреждения, выявления и недопущения нарушений прав и свобод человека в сфере пенсионного обеспечения и обязательного государственного пенсионного страхования. В рамках совместной работы будет проводиться анализ проблемных вопросов реализации прав и свобод человека.

В то же время Законодатели и иностранные бизнесмены предлагают ввести новый налог для начисления пенсии. Эксперты предлагают разрешить гражданам самостоятельно заботиться о своей старости

В начале сентября в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда. Это событие может обернуться новым налогом для аграриев.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала МВФ поддержать законопроект № 6677 о реформировании пенсионной системы.

Главная новация документа — зарплаты украинцев будут облагаться дополнительным страховым взносом, который отдельно пойдет в накопительные негосударственные пенсионные фонды. При этом, украинцы и дальше будут платить единый социальный взнос — 22% от зарплаты в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

В первый год реформы страховой платеж будет составлять 2% от зарплаты, за следующие пять лет — 7%. Так, отчисления на пенсии возрастут с 24% до 29% от зарплаты. При этом, украинцев не освободят от обязанности уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 16% от платы. Накопленные на пенсию средства можно будет использовать досрочно, для лечения от тяжелой болезни или оплаты образования детей. Также деньги на пенсионном счете можно будет передавать по наследству.

Отчисления страховых платежей будет контролировать государственный ПФ, администраторов пенсионных фондов — Нацкомфинуслуг, надежность хранения пенсионных сбережений — Национальный банк Украины, расход накопленных на пенсии средств — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку

Авторы законопроекта № 6677 и представители ЕБА считают, что такая инициатива даст гражданам справедливое пенсионное обеспечение, государству — стойкую и сбалансированную многоуровневую пенсионную систему. По их подсчетам, дополнительный страховой платеж в 7% от зарплаты в 8 тыс. грн увеличит пенсию от 2 тыс. до 2,8 тыс. грн, платеж в 7% от зарплаты 12 тыс. грн — от 3 тыс. грн до 4,3 тыс. грн.

Но на практике государство только ухудшит ситуацию с выплатой пенсий и усилит налоговое давление на бизнес. От этого выиграют только государственные контролеры пенсионного страхования, которые смогут незаконно обогащаться, считает заместитель заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов. Напомним, что за последние два года государство существенно увеличило налоги для агросектора. В 2017 году для аграриев отменили спецрежим уплаты НДС, и так сумма отчисленного налога выросла с 1,3 млрд. грн до 21 млрд грн.

Но именно здесь и должно, по-идее, включиться в работу то, о чем договорились и закрепили меморандумом Председатель Правления Пенсионного фонда и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.