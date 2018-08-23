Харьковское региональное управление юстиции провело очередное заседание Антирейдерского аграрного штаба

Прошло очередное заседание Антирейдерского аграрного штаба, на котором продолжается работа по жалобам, которые находятся на рассмотрении – сообщается сегодня на официальной странице ведомства.
Украина присоединилась к международному антикоррупционному движению, ратифицировав ряд международно-правовых документов и разработав на их основе национальное антикоррупционное законодательство. Гражданское общество признало антикоррупционную реформу самой насущной в нашем государстве, направленную на согласование антикоррупционного законодательства с международными, в частности европейскими стандартами.
По результатам рассмотрения обращений членами штаба согласовано направление решения проблемных вопросов и даны соответствующие поручения, в пределах компетенции, представителям Департамента агропромышленного развития и прокуратуры.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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давл.:
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