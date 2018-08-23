Главная Новости Власть Харьковское региональное управление юстиции провело очередное заседание Антирейдерского аграрного штаба
23.08.2018  13:10   

Харьковское региональное управление юстиции провело очередное заседание Антирейдерского аграрного штаба

Прошло очередное заседание Антирейдерского аграрного штаба, на котором продолжается работа по жалобам, которые находятся на рассмотрении – сообщается сегодня на официальной странице ведомства.


http://justic.kh.ua
// фото регионального управления юстиции

Украина присоединилась к международному антикоррупционному движению, ратифицировав ряд международно-правовых документов и разработав на их основе национальное антикоррупционное законодательство. Гражданское общество признало антикоррупционную реформу самой насущной в нашем государстве, направленную на согласование антикоррупционного законодательства с международными, в частности европейскими стандартами.

По результатам рассмотрения обращений членами штаба согласовано направление решения проблемных вопросов и даны соответствующие поручения, в пределах компетенции, представителям Департамента агропромышленного развития и прокуратуры.

Тэги:  рейдерство, захват, паи, харьков, юстиция, правление, штаб
 
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