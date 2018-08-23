Тотальный обыск в Харьковском СИЗО: осужденные любят выпить и позаниматься спортом (ФОТО)

Среди обнаруженного - 35 литров браги и 47 предметов самодельного спортинвентаря.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба с 20 по 22 августа 2018 года 500 сотрудников Северо-Восточного межрегионального управления в рамках операции «ЩИТ» провели тотальные обыски в следственных изоляторах.
Были привлечены дополнительные силы и средства.
Обыском были охвачены все помещения Полтавского, Харьковского, Сумского и Старобельского изоляторов, камеры режимных корпусов, личные вещи всех осужденных и заключенных.
Проведены техосмотры камер, тщательно проверены стены, пол, потолок, кровати, столы, канализационные и водопроводные коллекторы.
В Харьковском следственном изоляторе от опытного взгляда сотрудников осужденным не удалось спрятать 2 мобильных телефона, 3 самодельных электроудлинителя, 4 кг. сухого продукта брожения, 11 колод игральных карт и 18 кусков электропровода.
Но более всего - 35 литров - было обнаружено продуктов брожения и самодельных спортивных снарядов - 47 единиц.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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