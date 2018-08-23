Главная Новости Власть Тотальный обыск в Харьковском СИЗО: осужденные любят выпить и позаниматься спортом (ФОТО)
23.08.2018  14:19   

Тотальный обыск в Харьковском СИЗО: осужденные любят выпить и позаниматься спортом (ФОТО)

Среди обнаруженного - 35 литров браги и 47 предметов самодельного спортинвентаря.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба с 20 по 22 августа 2018 года 500 сотрудников Северо-Восточного межрегионального управления в рамках операции «ЩИТ» провели тотальные обыски в следственных изоляторах.

Были привлечены дополнительные силы и средства.

Обыском были охвачены все помещения Полтавского, Харьковского, Сумского и Старобельского изоляторов, камеры режимных корпусов, личные вещи всех осужденных и заключенных. 

Проведены техосмотры камер, тщательно проверены стены, пол, потолок, кровати, столы, канализационные и водопроводные коллекторы.

В Харьковском следственном изоляторе от опытного взгляда сотрудников осужденным не удалось спрятать 2 мобильных телефона, 3 самодельных электроудлинителя, 4 кг. сухого продукта брожения, 11 колод игральных карт и 18 кусков электропровода.

Но более всего - 35 литров - было обнаружено продуктов брожения и самодельных спортивных снарядов - 47 единиц.

Тэги:  обыск, харьков, сизо, выпивка, спорт
 
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