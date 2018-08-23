Главная Новости Власть Харькову пенсионный коллапс не грозит
23.08.2018  14:20   

Харькову пенсионный коллапс не грозит

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области отчиталось о финансировании пенсионных выплат состоянием на 22 августа.


// задержка с выплатой пенсии

22 августа завершено финансирование выплаты пенсий харьковчанам через ОАО «Укрпочта».

Пенсионный фонд Украины обратился к ОАО «Укрпочта» с просьбой обеспечить доставку профинансированных средств до 24 числа текущего месяца.

Финансирование пенсий августа в полном объеме будет завершено 23 августа 2018 г.

Тэги:  пенсия, харьков, задержка, укрпочта, фонд
 
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