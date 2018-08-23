Харькову пенсионный коллапс не грозит

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области отчиталось о финансировании пенсионных выплат состоянием на 22 августа.
22 августа завершено финансирование выплаты пенсий харьковчанам через ОАО «Укрпочта».
Пенсионный фонд Украины обратился к ОАО «Укрпочта» с просьбой обеспечить доставку профинансированных средств до 24 числа текущего месяца.
Финансирование пенсий августа в полном объеме будет завершено 23 августа 2018 г.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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