23.08.2018 16:28

Геннадий Кернес вручил знаки отличия харьковчанам, получившим звание «Почетный гражданин города Харькова» (ФОТО)

Высший знак отличия для харьковчан, учрежденный Городской думой 130 лет назад, в этом году получили три человека.



// city.kharkov.ua

Церемонию провел Харьковский городской голова Геннадий Кернес. В ней приняли участие представители иностранных делегаций, прибывших в Харьков на День города, ректоры вузов, народные депутаты Украины.



В этом году почетными горожанами стали руководитель Харьковского клинического центра торакоабдоминальной хирургии Николай Велигоцкий, заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан и проректор по экономике и социальному развитию Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Иван Прищепа.

Каждый из этих харьковчан помог тысячам других и внес большой вклад в развитие своей профессиональной отрасли.



Николай Велигоцкий выполнил более 20 тысяч хирургических операций, подготовил более 5,6 тысяч врачей-хирургов и стал автором свыше 500 научных работ.

Светлана Горбунова-Рубан внедрила ряд важных инноваций в системе здравоохранения, в работе с детьми и существенно расширила сеть социальных учреждений города. Благодаря ей в Харькове впервые в Украине была создана Единая социальная сеть, которая объединила различные общественные организации и работает уже на протяжении 20 лет.

При участии Ивана Прищепы были построены учебные и жилые объекты юридического университета им. Ярослава Мудрого общей площадью более 200 тыс. кв. м, Дворец студентов, современный библиотечный корпус и многие другие объекты.



Городской голова вручил им знаки отличия и поблагодарил за их труд.



«75 лет Харьков не знает войны, и мы традиционно отмечаем День освобождения как главный городской праздник. Сегодня у памятников и братских могил горы цветов. Харьковчане вспоминают своих родных и безымянных героев. Сейчас мы собрались в этом зале, чтобы чествовать людей, которых современный Харьков также считает своими героями. Генетический код Харькова складывается из людей. Харьков – это Каразин и Багалей, Бекетов и Мечников, Ландау и Кошкин, прекрасная Людмила Гурченко и Леонид Быков, Юрий Поярков и Яна Клочкова. Это наша летопись, и я рад, что она продолжается. Это не просто традиция – это заслуженная награда от имени всех харьковчан», – сказал Геннадий Кернес.



Харьковчане, удостоенные почетного звания, расписались в книге Почетных граждан города и обратились к присутствующим.



Николай Велигоцкий сказал, что по сути продолжает работу другого почетного гражданина города: «На базе одной з крупнейших в Украине многопрофильных больниц скорой помощи в Харькове уже много лет работает Центр торакоабдоминальной хирургии. Основы его были заложены великим ученым, хирургом, почетным гражданином нашего города, академиком Шалимовым. В центре выполняются самые сложные оперативные вмешательства органов грудной и брюшной полостей, при этом с применением самых современных технологий. Хочу сказать, что звание Почетного гражданина города Харькова – это высшая награда не только для меня, но и для всего коллектива, с которым я работаю. Коллектива центра, кафедры, больницы, военного госпиталя, академии последипломного образования».



Светлана Горбунова-Рубан поблагодарила коллег и близких: «За годы работы в городском совете мне много раз приходилось выходить на эту трибуну, но то, что привело меня на эту трибуну сегодня – в корне изменило мою жизнь. Это похоже на второе рождение. Мне хочется строить новые планы, выполнять новые задачи, участвовать в новых событиях. Спасибо всем, кто меня слышит, поддерживает – Господу, людям, коллегам, друзьям, мужу, детям, родственникам – за радость и счастье».



Иван Прищепа рассказал, с чего начинался его профессиональный путь: «Свою деятельность мы начали в 1992 году. В это время по улице Пушкинской нами был построен спортивный комплекс. Рядом были построены студенческие комплексы, которые отражали все современные требования для проживания. Там же были построены учебные корпуса. Достоянием Харькова стал Дворец студентов, где теперь каждый день слышны детские голоса, где занимаются творческие студенческие коллективы. В прошлом году был открыт учебно-библиотечный комплекс университета – высокотехнологичная библиотека, где не только занимаются студенты, но и проходят разные мероприятия международного уровня».



В завершение церемонии выступил народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Т. Шевченко, оперный певец Владимир Гришко, который исполнил песню «Я люблю тебя жизнь» Марка Бернеса.



Справка. В 1887 году Городская дума Харькова ходатайствовала перед императором об учреждении звания «Почетный гражданин города Харькова». На протяжении следующих 27 лет звание было присвоено ряду выдающихся деятелей, среди которых – Владислав Франковский (доктор медицины, общественный деятель, основатель городской детской больницы), Александр Петров (харьковский губернатор в 1886–1895 годы). Одним из последних лауреатов этого звания был известный офтальмолог Леонард Гиршман. Начиная с 1914 года, звания почетного гражданина города Харькова не присваивали, однако с 1999 года эту традицию восстановили. За это время звания были удостоены 118 человек.