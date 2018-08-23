23.08.2018 16:48

Эклер с веселой начинкой обнаружен в Харьковском СИЗО (ФОТО)

Сотрудники учреждения пресекли попытку пронести наркотики на охраняемую территорию.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников Харьковского следственного изолятора, была пресечена попытка доставки запрещенных предметов.



Так, при досмотре содержимого посылки, поступившей заключенному В. от гражданки С., внутри пироженого «эклер», было обнаружено и изъято два полиэтиленовых свертка с веществом похожим на наркотическое.



О находке сообщено в Новобаварское отделение полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Ранее сообщалось о проведенном тотальном обыске в следственных изоляторах.