Эклер с веселой начинкой обнаружен в Харьковском СИЗО (ФОТО)

Сотрудники учреждения пресекли попытку пронести наркотики на охраняемую территорию.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников Харьковского следственного изолятора, была пресечена попытка доставки запрещенных предметов.
Так, при досмотре содержимого посылки, поступившей заключенному В. от гражданки С., внутри пироженого «эклер», было обнаружено и изъято два полиэтиленовых свертка с веществом похожим на наркотическое.
О находке сообщено в Новобаварское отделение полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
Ранее сообщалось о проведенном тотальном обыске в следственных изоляторах.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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