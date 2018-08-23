23.08.2018 16:39

Герои Второй мировой принимают поздравления с Днем освобождения Харькова

Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Михаила Карпеева и участника боевых действий, награжденного четырьмя медалями «За отвагу», Алексея Прокофьева поздравили с Днем города.



// city.kharkov.ua

Накануне 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистких захватчиков ветераны получили поздравления от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Поздравления передали заместитель городского головы по здравоохранению и социальной защите населения Светлана Горбунова-Рубан, председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная, директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, депутаты.



Ветеранам вручили подарки и пожелали крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.



Справка. Карпеев Михаил Поликарпович родился 21 ноября 1922 года. В ходе войны совершил 310 боевых вылетов, уничтожил 25 танков, 27 орудий, 40 автомобилей с военным грузом, 60 железнодорожных вагонов, сотни гитлеровцев. Принимал участие в освобождении города Харькова. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 29 июня 1945 года за проведенные 100 успешных вылетов на самолетах ИЛ-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 боевых вылетов на разведку, 110 боевых вылетов для связи с партизанами и за проявленные при этом мужество, отвагу и героизм.





Прокофьев Алексей Ефимович родился 10 (18 по паспорту) апреля 1925 года в селе Михайловка Одесской области. Награжден четырьмя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», участвовал в освобождении Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. За освобождение Белграда получил благодарность от Верховного Главнокомандующего СССР. В боях за освобождение Чехословакии получил ранение под городом Брно, был отправлен в госпиталь в Братиславу, где и встретил день победы. После был направлен на Восточный фронт. После окончания войны с Японией служил в Красноярске и Иркутске. Жил и работал в городе Сарата Одесской области. В Харькове живет с семьей с января 2018 года. Любит читать книги, особенно произведения Тараса Шевченко.



