Герои Второй мировой принимают поздравления с Днем освобождения Харькова

Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Михаила Карпеева и участника боевых действий, награжденного четырьмя медалями «За отвагу», Алексея Прокофьева поздравили с Днем города.
Накануне 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистких захватчиков ветераны получили поздравления от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Поздравления передали заместитель городского головы по здравоохранению и социальной защите населения Светлана Горбунова-Рубан, председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная, директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, депутаты.
Ветеранам вручили подарки и пожелали крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.
Справка. Карпеев Михаил Поликарпович родился 21 ноября 1922 года. В ходе войны совершил 310 боевых вылетов, уничтожил 25 танков, 27 орудий, 40 автомобилей с военным грузом, 60 железнодорожных вагонов, сотни гитлеровцев. Принимал участие в освобождении города Харькова. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 29 июня 1945 года за проведенные 100 успешных вылетов на самолетах ИЛ-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 боевых вылетов на разведку, 110 боевых вылетов для связи с партизанами и за проявленные при этом мужество, отвагу и героизм.
Прокофьев Алексей Ефимович родился 10 (18 по паспорту) апреля 1925 года в селе Михайловка Одесской области. Награжден четырьмя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», участвовал в освобождении Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. За освобождение Белграда получил благодарность от Верховного Главнокомандующего СССР. В боях за освобождение Чехословакии получил ранение под городом Брно, был отправлен в госпиталь в Братиславу, где и встретил день победы. После был направлен на Восточный фронт. После окончания войны с Японией служил в Красноярске и Иркутске. Жил и работал в городе Сарата Одесской области. В Харькове живет с семьей с января 2018 года. Любит читать книги, особенно произведения Тараса Шевченко.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Последние выходные августа радуют ясной, солнечной погодой. Днем жарко, а ночи уже по-осеннему прохладные.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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давл.:
ветер: