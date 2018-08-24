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24.08.2018  15:31   

На Гоптовке – затор легковых автомобилей и фур

Пограничники рекомендуют выбирать другие пункты пересечения государственной границы.


// А-Сервис

У пункта пропуска «Гоптовка» наблюдается скопление транспортных средств, ожидающих пропуска на территорию РФ, сообщили в Восточном р5егиональном управлении Госпогранслужбы.

Так, по состоянию на 13.00 представителями Харьковского отряда Государственной пограничной службы оформлено 300 легковых и 55 грузовых автомобилей, ожидающих пропуска на территорию РФ. Еще около 100 легковых и 30 грузовых транспортных средств находятся у пункта пропуска «Гоптовка» и на его территории.

В настоящее время официальной информации от представителей Российской Федерации, о причинах медленной работы российского пункта пропуска «Нехотеевка» и непропуска транспорта не поступало.

Госпогранслужба обращается ко всем путешественникам, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу через пункт пропуска «Гоптовка», принять во внимание эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.

Тэги:  гоптовка, пробка, пограничники, харьков
 
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