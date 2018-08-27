27.08.2018 15:19

Харьковский суд заставил предпринимателей отдать 120 тысяч долга за аренду

Прокуратура через суд добилась возмещения задолженности аренды за землю в элитном районе города



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Как собщает Прокуратура Харьковской области хозяйственный суд удовлетворил иск о взыскании с частной фирмы 120 тыс. грн. задолженности арендной платы за земельный участок под торговым помещением.

«Предприятие арендовало земельный участок недалеко от Саржиного яра с 2006 года.

Однако с 2016 года частники перестали платить деньги за аренду.

В результате местный бюджет недополучил 120 тыс. грн.

Это и стало поводом для обращения в суд », - рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова.



Сейчас судебное решение удовлетворены в полном объеме.