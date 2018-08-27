Харьковский суд заставил предпринимателей отдать 120 тысяч долга за аренду

Прокуратура через суд добилась возмещения задолженности аренды за землю в элитном районе города
Как собщает Прокуратура Харьковской области хозяйственный суд удовлетворил иск о взыскании с частной фирмы 120 тыс. грн. задолженности арендной платы за земельный участок под торговым помещением.
«Предприятие арендовало земельный участок недалеко от Саржиного яра с 2006 года.
Однако с 2016 года частники перестали платить деньги за аренду.
В результате местный бюджет недополучил 120 тыс. грн.
Это и стало поводом для обращения в суд », - рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова.
Сейчас судебное решение удовлетворены в полном объеме.
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