Главная Новости Власть Харьковский суд заставил предпринимателей отдать 120 тысяч долга за аренду
27.08.2018  15:19   

Харьковский суд заставил предпринимателей отдать 120 тысяч долга за аренду

Прокуратура через суд добилась возмещения задолженности аренды за землю в элитном районе города


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Как собщает Прокуратура Харьковской области хозяйственный суд удовлетворил иск о взыскании с частной фирмы 120 тыс. грн. задолженности арендной платы за земельный участок под торговым помещением.

 «Предприятие арендовало земельный участок недалеко от Саржиного яра с 2006 года. 

Однако с 2016 года частники перестали платить деньги за аренду. 

В результате местный бюджет недополучил 120 тыс. грн. 

Это и стало поводом для обращения в суд », - рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова.
 
Сейчас судебное решение удовлетворены в полном объеме.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  суд, долг, харьков
 
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