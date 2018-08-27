27.08.2018 16:47

Йогурт с наркотиком обнаружен в Харьковском СИЗО (ФОТО)

Сотрудниками СИЗО пресечена попытка доставки запрещенных предметов.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, при досмотре передачи, поступившей заключенному Д. от гражданина Д., было обнаружено и изъято две бутылки йогурта.

В этих емкостях йогурт был смешан с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, похожим на наркотическое.

Таким образом, благодаря профессиональным действиям сотрудников госучреждения «Харьковский следственный изолятор», была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в охраняемую зону.



По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварское отделение полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.