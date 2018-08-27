Харковчанина обворовали на миллион гривен

За два часа воры вытащили из квартиры потерпевшего иностранную валюту и золото.
Как сообщает NR, ссылаясь на правоохранительные органы, в Харькове злоумышленники украли из дома мужчины 1,2 миллиона гривен в золоте и иностранной валюте.
В полицию обратился мужчина 1971 года рождения, который сообщил, что его квартиру в доме на улице Отакара Яроша ограбили.
В период с 10:00 до 12,00 злоумышленники путем подбора ключей проникли в жилище, вскрыли сейф и украли золото в виде изделий и слитков на сумму 490 тысяч гривен, $10 тысяч и 15 тысяч евро (всего - около 1,25 миллионов в гривневом эквиваленте).
В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.
Звезды будут склонять к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Последняя неделя августа начнется жарким солнечным днем. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: