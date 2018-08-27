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27.08.2018  17:18   

Харковчанина обворовали на миллион гривен

За два часа воры вытащили из квартиры потерпевшего иностранную валюту и золото.


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Как сообщает NR, ссылаясь на правоохранительные органы, в Харькове злоумышленники украли из дома мужчины 1,2 миллиона гривен в золоте и иностранной валюте.

В полицию обратился мужчина 1971 года рождения, который сообщил, что его квартиру в доме на улице Отакара Яроша ограбили.

В период с 10:00 до 12,00 злоумышленники путем подбора ключей проникли в жилище, вскрыли сейф и украли золото в виде изделий и слитков на сумму 490 тысяч гривен, $10 тысяч и 15 тысяч евро (всего - около 1,25 миллионов в гривневом эквиваленте).

В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.

Тэги:  ограбление, харьков, миллион гривен, золото, валюта
 
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