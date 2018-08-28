28.08.2018 09:18

Харьковская областная служба занятости информирует о появлении «карьерных советников»

27 августа, состоялась рабочая встреча руководства Министерства социальной политики и Государственной службы занятости (Центрального аппарата) с представителями Международной организации труда (МОТ). Целью встречи стало обсуждение вопроса дальнейшей реализации проекта «Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине» , и внедрение в работу службы занятости «карьерных советников» - сообщается на официальной страничке Харьковской службы занятости.



https://www.dcz.gov.ua

// встреча в службе занятости

«Мы поставили перед собой задачу коренным образом реформировать подходы в предоставлении услуг по трудоустройству. Они должны быть адресными и индивидуальными, решать проблемы каждого человека, быть гибкими и адаптированными к современным вызовам на рынке труда », - отметила заместитель Председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Юлия Жовтяк.

Она также подчеркнула, что для Службы очень важным элементом проекта является пилотирования и внедрение в работу службы занятости «карьерных советников». Ведь в современных условиях возникает необходимость расширения спектра мероприятий взаимодействия с зарегистрированными безработными и учета индивидуальных склонностей в профессиональной сфере, степени трудовой мотивации и мобильности.

Перед Службой занятости стоит задача коренным образом реформировать подходы в предоставлении услуг по трудоустройству. Именно поэтому уже осуществляется реорганизация и преобразование центров занятости в сервисные площадки по предоставлению широкого спектра услуг.

В целом в мероприятии также приняли участие: Генеральный директор Директората развития рынка труда и занятости Министерства социальной политики Украины Александр Савенко , Национальный координатор МОТ в Украине Сергей Савчук , старший технический советник проекта МОТ «Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине» Джемал Ходжич , начальники управлений и отделов Минсоцполитики и Государственной службы занятости (Центрального аппарата).