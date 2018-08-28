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28.08.2018  17:15   

От куротного романа - к свадьбе в тюрьме (ФОТО)

Сегодня в харьковской колонии сыграли свадьбу.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня в Холодногорской колонии № 18 состоялась свадьба.

Антон с Анастасией познакомились четыре года назад, во время отдыха в Одессе. 

Со временем, знакомство переросло в искренние чувства и глубокую любовь друг к другу. 

Во время краткосрочных свиданий пара приняла решение пожениться. 

Молодожены получили множество теплых поздравлений, напутствий и добрых пожеланий. 

От имени администрации учреждения молодой семейной паре было предоставлено внеочередное длительное свидание сроком на 3 суток.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин искренне поздравил молодоженов и заметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.

Тэги:  колония, свадьба, харьков
 
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