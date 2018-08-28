От куротного романа - к свадьбе в тюрьме (ФОТО)

Сегодня в харьковской колонии сыграли свадьбу.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня в Холодногорской колонии № 18 состоялась свадьба.
Антон с Анастасией познакомились четыре года назад, во время отдыха в Одессе.
Со временем, знакомство переросло в искренние чувства и глубокую любовь друг к другу.
Во время краткосрочных свиданий пара приняла решение пожениться.
Молодожены получили множество теплых поздравлений, напутствий и добрых пожеланий.
От имени администрации учреждения молодой семейной паре было предоставлено внеочередное длительное свидание сроком на 3 суток.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин искренне поздравил молодоженов и заметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: