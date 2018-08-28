28.08.2018 17:15

От куротного романа - к свадьбе в тюрьме (ФОТО)

Сегодня в харьковской колонии сыграли свадьбу.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня в Холодногорской колонии № 18 состоялась свадьба.



Антон с Анастасией познакомились четыре года назад, во время отдыха в Одессе.

Со временем, знакомство переросло в искренние чувства и глубокую любовь друг к другу.

Во время краткосрочных свиданий пара приняла решение пожениться.

Молодожены получили множество теплых поздравлений, напутствий и добрых пожеланий.

От имени администрации учреждения молодой семейной паре было предоставлено внеочередное длительное свидание сроком на 3 суток.



Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин искренне поздравил молодоженов и заметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.