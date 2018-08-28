28.08.2018 19:28

18-летний Тигран Енгибарян, сбивший насмерть подростка, вышел на свободу

Апелляционный суд Харьковской области смягчил приговор 18-летнему Тиграну Енгибаряну, который 16 января сбил насмерть на пешеходном переходе 17-летнего подростка и скрылся с места происшествия, до 3 лет лишения свободы условно.



// 2day.kh.ua

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Апелляционного суда Харьковской области Евгения Бондаренко.



Апелляцию на решение Московского районного суда Харькова, приговорившего Енгибаряна к 3 годам лишения свободы, подавали сам подсудимый и его адвокаты. Коллегия апелляционного суда в составе председательствующего судьи Владимира Плетнева, судей Александра Курило и Николая Савченко отменила решение суда первой инстанции и приговорила Енгибаряна к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и запретом управлять транспортными средствами на тот же срок.



Подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда.



Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик сообщила журналистам, что вопрос о подаче стороной обвинения кассационной жалобы на это решение суда будет решаться после того, как прокуратура получит и изучит полный текст судебного решения.



"Прокуратура и во время рассмотрения производства первой судебной инстанцией, и во время апелляционного обжалования настаивала на реальной мере наказания для виновника ДТП, в котором погиб молодой человек", - подчеркнула она.



Родители погибшего Владимира Виношкина от каких-либо претензий к Енгибаряну отказались.



Напомним, в апреле Московский районный суд Харькова приговорил к 3 годам лишения свободы 18-летнего Тиграна Енгибаряна, который сбил насмерть на пешеходном переходе 17-летнего подростка и скрылся с места происшествия.