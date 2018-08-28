Главная Новости Власть 18-летний Тигран Енгибарян, сбивший насмерть подростка, вышел на свободу
28.08.2018  19:28   

18-летний Тигран Енгибарян, сбивший насмерть подростка, вышел на свободу

Апелляционный суд Харьковской области смягчил приговор 18-летнему Тиграну Енгибаряну, который 16 января сбил насмерть на пешеходном переходе 17-летнего подростка и скрылся с места происшествия, до 3 лет лишения свободы условно.


// 2day.kh.ua

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Апелляционного суда Харьковской области Евгения Бондаренко.

Апелляцию на решение Московского районного суда Харькова, приговорившего Енгибаряна к 3 годам лишения свободы, подавали сам подсудимый и его адвокаты. Коллегия апелляционного суда в составе председательствующего судьи Владимира Плетнева, судей Александра Курило и Николая Савченко отменила решение суда первой инстанции и приговорила Енгибаряна к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и запретом управлять транспортными средствами на тот же срок.

Подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда.

Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик сообщила журналистам, что вопрос о подаче стороной обвинения кассационной жалобы на это решение суда будет решаться после того, как прокуратура получит и изучит полный текст судебного решения.

"Прокуратура и во время рассмотрения производства первой судебной инстанцией, и во время апелляционного обжалования настаивала на реальной мере наказания для виновника ДТП, в котором погиб молодой человек", - подчеркнула она.

Родители погибшего Владимира Виношкина от каких-либо претензий к Енгибаряну отказались.

Напомним, в апреле Московский районный суд Харькова приговорил к 3 годам лишения свободы 18-летнего Тиграна Енгибаряна, который сбил насмерть на пешеходном переходе 17-летнего подростка и скрылся с места происшествия.

Источник:   Левый берег
 Тэги:  суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.08 Власть Харьковский суд заставил нечестных предпринимателей отдать 120 тысяч долга за аренду 27.08 Криминал и происшествия Харьковский суд оштрафовал прапорщика, охранявшего границу под хмельком 26.08 Криминал и происшествия В Харькове автолюбитель выиграл дело против полиции
 
 

Видео

В сентябре город начнет выкуп первых квартир, которые расположены в районе будущего строительства метро
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 