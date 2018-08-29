29.08.2018 10:04

К приезду премьер-министра Украины Гройсмана на Турбоатоме приготовили «подарок»

Харьковский Турбоатом отчитался о новых отгрузках и успешной работе.



// Турбоатом

После мартовского визита в Харьков заместителя Министра торговли США Кабмин Украины, в рамках приватизации, запланировал продать часть акций, оставив в собственности государства 51% акций завода «Турбоатом».

«Правительство планирует привлечь международного партнера с мировым именем в капитал компании» - сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде в мае.

"Что касается "Турбоатома". "Турбоатом" - это уникальное предприятие, которое не может быть приватизировано. Я был на "Турбоатоме" и встречался с руководителем предприятия - прекрасное предприятие, стратегическое, важное, работающее. Но, во-первых, мы обладаем не 100%, там есть частный капитал, к сожалению. Но есть намерение правительства, ведь не утверждены порядки приватизации... у нас есть цель 51% оставить в собственности государства, это означает, что это будет государственная компания, и, возможно, на 20-25% привлечь международного партнера с мировым именем и безупречной репутацией", - заявил Гройсман.

По его словам, международный партнер-совладелец компании будет выбран через международные торги.

"Чтобы они вошли в капитал завода, и там работали не 2,5 тысячи, а 7 тысяч человек. Чтобы мы работали не только на нашу атомную промышленность, а на весь мир. То есть, речь идет о том, чтобы через процесс вовлечения в капитал компании привлечь мировые и известные бренды", - добавил глава правительства. Сразу после заявления, в ряде украинских СМИ появилась информация об отгрузке компанией Турбоатом» оборудования для Днестровской ГАЭС.

На днях, во время визита в Харьковскую область руководитель правительства Владимир Гройсман вместе с главой ХОГА Юлией Светличной снова посетят два ключевых предприятия сферы энергетического машиностроения - ГП «Электротяжмаш» и ОАО «Турбоатом»

«Будет подписан ряд контрактов, которые загрузят «Турбоатом» на несколько лет вперед, - сообщила глава ХОГА. - А это - стабильная работа для работников не только этого предприятия, но и смежных - тех, что производят запчасти для общей сборки».

После ознакомления с работой предприятий Владимир Гройсман и Юлия Светличная примут участие во Всеукраинском совещании «Стратегические направления развития машиностроения Украины: от инициатив к национальной промышленной политике», которое состоится на «Турбоатоме».

В преддверие совещания на официальном сайте АО "Турбоатом" (Харьков) появилось сообщение о том, что изготовлено очередное оборудование для Днестровской ГАЭС. Отгружены негабаритные детали, а именно две части крышки турбины. Ранее завод уже отгрузил части нижнего кольца, сопротивления подпятника и щит кольцевого затвора, а также габаритные детали. В цехах "Турбоатома" продолжаются работы по отгрузке оборудования на ГАЭС.

Как напомнили на предприятии, в мае 2018 года специалисты "Турбоатома" изготовили, сдали заказчику и отгрузили оборудование гидротурбины для четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС согласно условиям договора.

Во время первого этапа "Турбоатом" отгрузил небольшие по размеру детали оборудования, среди которых были лопатки направляющего аппарата. Для этого понадобилось 20 автомобилей - говорится в сообщении.

На фото визит зам Министра торговли США в Харькове

Архивное фото посещения Украинским Премьером "Турбоатома"

Фото Днестровской ГАЭС с официальной страницы Турбоатома