Подозреваемый в убийстве таксиста будет ждать суда в СИЗО

Красноградский районный суд области поддержал позицию прокуратуры и избрал для 30-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве таксиста, меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, автомобиль Daewoo Lanos с телом на заднем сиденье обнаружили утром 27 августа на обочине автодороги «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта». Как выяснилось, погибший - житель Краснограда, который в свободное от основной работы время работал в службе такси.
В тот же день разоблачили подозреваемого в убийстве - неоднократно судимого местного жителя. По предварительным данным, погибший подвозил его с автовокзала райцентра в один из поселков района. Приехав в пункт назначения, пассажир решил похитить авто. Для этого он жестоко расправился с водителем, несколько раз ударив его ножом в шею и грудную клетку. Затем он перетащил тело на заднее сиденье, а сам сел за руль. Подозреваемый пытался покинуть территорию области, однако не справился с управлением и съехал в кювет, где бросил машину с телом, а сам убежал.
Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины), а также незаконном завладении транспортным средством, совмещенным с насилием (ч. 3 ст. 289 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
влажн.:
давл.:
ветер: