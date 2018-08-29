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29.08.2018  14:57   

Подозреваемый в убийстве таксиста будет ждать суда в СИЗО

Красноградский районный суд области поддержал позицию прокуратуры и избрал для 30-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве таксиста, меру пресечения в виде содержания под стражей.


//khar.gp.gov.ua

Напомним, автомобиль Daewoo Lanos с телом на заднем сиденье обнаружили утром 27 августа на обочине автодороги «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта». Как выяснилось, погибший - житель Краснограда, который в свободное от основной работы время работал в службе такси.
 
В тот же день разоблачили подозреваемого в убийстве - неоднократно судимого местного жителя. По предварительным данным, погибший подвозил его с автовокзала райцентра в один из поселков района. Приехав в пункт назначения, пассажир решил похитить авто. Для этого он жестоко расправился с водителем, несколько раз ударив его ножом в шею и грудную клетку. Затем он перетащил тело на заднее сиденье, а сам сел за руль. Подозреваемый пытался покинуть территорию области, однако не справился с управлением и съехал в кювет, где бросил машину с телом, а сам убежал.
 
Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины), а также незаконном завладении транспортным средством, совмещенным с насилием (ч. 3 ст. 289 УК Украины).
 
Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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