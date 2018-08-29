Главная Новости Власть Жульничавшие предприниматели выплатят долг в полмиллиона гривен
29.08.2018  15:16   

Жульничавшие предприниматели выплатят долг в полмиллиона гривен

Фирмачи не хотели платить за землю, которая находится у них в аренде.


//facebook

Как сообщила Прокуратура, Харьковский апелляционный хозяйственный суд области поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе решение первой судебной инстанции о взыскании с хозяйственного общества около 560 тыс. грн.  за пользование землей в центре Харькова.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Александр Бондаренко, речь о земельном участке коммунальной собственности площадью 0,3 га по ул.  Гольдберговской 

На указанной территории расположено здание автосалона, принадлежащего одному из хозяйственных обществ.
 
 В 2016 году предприятие получило землю под недвижимостью в пользование на правах аренды. 

Однако до сих пор не заключило с горсоветом соответствующий договор аренды, поэтому и средств за пользование участком не платило.  В результате горбюджет недополучил почти 560 тыс. грн.
 
 Сейчас постановление суда о взыскании с недобросовестных арендаторов безосновательно неуплаченных средств вступает в силу.

Ход выполнения находится на контроле прокуратуры области. 

Кроме того, часть долга в сумме около 140 тыс. грн.  ответчик возместил сразу после реакции прокуратуры на противоправные действия.


 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  недобросовестные предприниматели, харьков, долг, суд
 
Версия для печати
 

Видео

В сентябре город начнет выкуп первых квартир, которые расположены в районе будущего строительства метро
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 