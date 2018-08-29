Жульничавшие предприниматели выплатят долг в полмиллиона гривен

Фирмачи не хотели платить за землю, которая находится у них в аренде.
Как сообщила Прокуратура, Харьковский апелляционный хозяйственный суд области поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе решение первой судебной инстанции о взыскании с хозяйственного общества около 560 тыс. грн. за пользование землей в центре Харькова.
Как рассказал начальник управления прокуратуры области Александр Бондаренко, речь о земельном участке коммунальной собственности площадью 0,3 га по ул. Гольдберговской
На указанной территории расположено здание автосалона, принадлежащего одному из хозяйственных обществ.
В 2016 году предприятие получило землю под недвижимостью в пользование на правах аренды.
Однако до сих пор не заключило с горсоветом соответствующий договор аренды, поэтому и средств за пользование участком не платило. В результате горбюджет недополучил почти 560 тыс. грн.
Сейчас постановление суда о взыскании с недобросовестных арендаторов безосновательно неуплаченных средств вступает в силу.
Ход выполнения находится на контроле прокуратуры области.
Кроме того, часть долга в сумме около 140 тыс. грн. ответчик возместил сразу после реакции прокуратуры на противоправные действия.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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