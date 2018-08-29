29.08.2018 15:16

Жульничавшие предприниматели выплатят долг в полмиллиона гривен

Фирмачи не хотели платить за землю, которая находится у них в аренде.



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Как сообщила Прокуратура, Харьковский апелляционный хозяйственный суд области поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе решение первой судебной инстанции о взыскании с хозяйственного общества около 560 тыс. грн. за пользование землей в центре Харькова.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Александр Бондаренко, речь о земельном участке коммунальной собственности площадью 0,3 га по ул. Гольдберговской

На указанной территории расположено здание автосалона, принадлежащего одному из хозяйственных обществ.



В 2016 году предприятие получило землю под недвижимостью в пользование на правах аренды.

Однако до сих пор не заключило с горсоветом соответствующий договор аренды, поэтому и средств за пользование участком не платило. В результате горбюджет недополучил почти 560 тыс. грн.



Сейчас постановление суда о взыскании с недобросовестных арендаторов безосновательно неуплаченных средств вступает в силу.

Ход выполнения находится на контроле прокуратуры области.

Кроме того, часть долга в сумме около 140 тыс. грн. ответчик возместил сразу после реакции прокуратуры на противоправные действия.





