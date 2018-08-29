29.08.2018 15:32

Аномальная жара и участившиеся пожары вынуждают чаще проверять боеспособность харьковских спасателей (ФОТО)

Индустриальный район: состоялась проверка готовности к действиям по назначению объектового формирования гражданской защиты исправительной колонии.



http://kharkiv.dsns.gov.ua

ликвидация пожара в исправительной колонии №43

29 августа на территории государственного учреждения «Харьковская исправительная колония № 43», расположенной по адресу: г.. Харьков, ул. Таджикская, 17, состоялись специальные объекту тренировки ведомственных формирований гражданской защиты на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили на официальной странице харьковских ГСЧС-ников – «Целью тренировок было усовершенствование действий руководящего состава при ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработка мероприятий по защите личного состава и осужденных, а также действий в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром на территории учреждения, умение спасать людей и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим».

К участию в проведении тренировки были привлечены весь руководящий состав и персонал учреждения, ведомственная пожарная команда из специальной пожарной техникой и спасатели Индустриального райотдела ГУДСНС Украины в Харьковской области.

По легенде учений на одной из производственных участков произошло короткое замыкание электросети, что привело к пожару. Огонь охватил оборудования и древесину. Пожар «быстро распространялся по фронту. Возникло большое задымление. В результате пожара получили травмы 2 человека».

В итоге учений спасатели отметили, что принятые руководством колонии решение в целом были правильные и целесообразные, команды по привлечению сил для проведения спасательных работ также были отданы вовремя и целесообразно. В сжатые сроки была проведена эвакуация осужденных, приняты меры по сохранению материальных ценностей и устойчивого функционирования объекта. Взаимодействие с боевым расчетом пожарно-спасательной части ДСНС и слаженность совместных действий также была на высоте.

Как подтвердили на своей странице спасатели - тренировки в целом признаны положительными, а цели и задачи - достигнутыми. За кадром остались комментарии непосредственных участников тренировки и заключенных исправительной колонии №43.

Для всех желающих спасатели еще и провели мастер-класс по использовании огнетушителей.