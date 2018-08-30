У инспектора Харьковского СИЗО найдена пачка сигарет с наркотиками (ФОТО)

Сотрудники учреждения перехватили запрещенные предметы, которые пытался пронести их коллега.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, в Харьковском СИЗО 29 августа в ходе проверки оперативной информации, провели осмотр сотрудников смены №1, заступавшей на службу.
В результате оперативными работниками учреждения, во взаимодействии с отделом оперативно-розыскной работы управления, отделом внутренней безопасности и прокуратурой Харьковской области, у младшего инспектора 2-й категории отдела режима и охраны младшего сержанта внутренней службы С., в правом кармане форменной одежды была обнаружена и изъята пачка сигарет.
В упаковке было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета и 5 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.
По данному факту составлены материалы и вместе с изъятыми предметами переданы в прокуратуру Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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