30.08.2018 11:19

У инспектора Харьковского СИЗО найдена пачка сигарет с наркотиками (ФОТО)

Сотрудники учреждения перехватили запрещенные предметы, которые пытался пронести их коллега.



//facebook

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, в Харьковском СИЗО 29 августа в ходе проверки оперативной информации, провели осмотр сотрудников смены №1, заступавшей на службу.

В результате оперативными работниками учреждения, во взаимодействии с отделом оперативно-розыскной работы управления, отделом внутренней безопасности и прокуратурой Харьковской области, у младшего инспектора 2-й категории отдела режима и охраны младшего сержанта внутренней службы С., в правом кармане форменной одежды была обнаружена и изъята пачка сигарет.

В упаковке было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета и 5 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.



По данному факту составлены материалы и вместе с изъятыми предметами переданы в прокуратуру Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.