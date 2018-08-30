30.08.2018 16:29

За недостоверные данные в декларациях двое полицейских поплатились должностями

Прокуратура области согласовала два протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении работников управления патрульной полиции в Харьковской области.



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Оба полицейских не сообщили о существенных изменениях в имущественном состоянии в декларации, как того требует законодательство.



Так, 30-летняя патрульная в июне 2017 года продала здание фермы площадью более 1800 кв.м, находящееся в ее собственности. Согласно договору купли-продажи она получила от сделки более 140 тысяч гривен, однако не сообщила НАЗК о существенных изменениях в имущественном состоянии.



В другом случае 27-летний инспектор патрульной полиции в октябре прошлого года получил в собственность земельный участок площадью 2 га, стоимостью свыше 80 тысяч гривен. Полицейский несвоевременно сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, что противоречит ч. 2 ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции».



Постановлениями Киевского районного суда г. Харькова патрульные признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 172-6 КУоАП.

По решению суда правоохранители должны уплатить штрафы в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Апелляционный суд области так же оставил решение суда первой инстанции без изменений.



Кроме того, по представлению прокуратуры области оба патрульных, действия которых подпадают под административную коррупцию, освобождены от занимаемых должностей.