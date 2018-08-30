30.08.2018 16:46

Вор, обокравший все село и поселковый совет, сел за решетку

Рецидивист, совершивший два десятка краж, стащил даже бетонные полусферы у входа в здание местного самоуправления.



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Как сообщает Прокуратура Харьковской области, приговором Сахновщинского районного суда 33-летний местный житель признан виновным в совершении ряда краж, незаконного проникновения в жилище, а также угоне транспортного средства (ч. 1,2,3 ст. 185, ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Злоумышленнику присудили 6 лет и 3 месяца лишения свободы.

Трижды судимый за имущественные преступления мужчина «терроризировал» односельчан кражами почти 2 года. При этом на преступный путь рецидивист вернулся еще во время испытательного срока.



Всего в период 2016-2018 годов он 18 раз пробирался к чужим домовладений, откуда выносил все, что ему казалось ценным - велосипеды, технику, металлические изделия и даже продукты питания.

Среди «достижений» серийного вора был также мопед, который он угнал с чужого двора.



«Обобрал» человек даже поселковый совет, у здания которого ломом поднял и похитил две бетонные полусферы.

Всего на его счету - 21 преступление.



Приговор суда вступил в силу.