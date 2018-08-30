30.08.2018 16:58

Геннадий Кернес провел личный прием граждан (ФОТО)

Прием в городском совете посвящен, прежде всего, вопросам, которые поступают через социальные сети, а также от харьковчан социальных категорий, требующих защиты и участия муниципальных служб.



// city.kharkov.ua

30 августа Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием граждан. Он встретился с 24-мя харьковчанами, которые обратились за решением конфликтных ситуаций вокруг имущества и земли, за выделением жилья, решением коммунальных проблем, ремонтом дорог и инфраструктурных объектов.



Инициативная группа предпринимателей, работающих в ТЦ «Барабашово», ищет защиты городских властей в нарушении своих прав в отношениях с собственником рынка. По их словам, платежи за аренду и обслуживание торговых павильонов администрация взимает авансом, за долгое время вперед. Кроме того, фактическим владельцам построенных ими магазинов не дают оформить документы на собственность. По словам Геннадия Кернеса, в городской совет жалуются сотни людей, попавшие в подобные условия на «Барабашово». К сожалению, для полноценного разбирательства у предпринимателей, зачастую, не хватает документов, подтверждающих, что они строили торговые помещения за свой счет. Но выделить землю в собственность конкретным харьковчанам, работающим на ней, городская власть считает возможным. «Я много лет прошу людей – смотрите, что и с кем подписываете, чтоб защитить свой бизнес. Что касается участков, мы будем идти навстречу», – отметил он.



Семье Ирины Скребцовой город выделит новую квартиру. У нее с мужем четыре сына и дочь. Как и другие харьковские многодетные семьи, они имеют право на бесплатное улучшение жилищных условий. Кроме того, Скребцовы пришли на прием с проектом семейного центра «Два поколения». Департаменты образования и культуры будут участвовать в обсуждении идеи центра, и, если нужно, под него будет выделено отдельное помещение.



Жительница Московского района Наталья Яременко обратилась с жалобой на то, что владелец нескольких комнат в ее общежитии разводит крупных собак (породы кане-корсо). Женщина говорит, что животные пугают детей и представляют реальную опасность. По словам городского головы, этот вопрос требует реакции, прежде всего, правоохранителей. Но коммунальные службы компетентны контролировать регистрацию животных и другие нормы. В результате приема владельца собак обязали выгуливать собак в наморднике и предоставить сертификаты о прохождении всеми собаками специальных тренировок для проживания в условиях города.



Жители дома №128 по ул. Сумской ищут решения конфликта, возникшего между жильцами. По словам пенсионерки Натальи Макаровой, для обслуживания дома создано ОСМД «Горький парк», но большинство жителей многоквартирного дома возражают против перехода на обслуживание частной структурой. «Думаю, должно быть учтено мнение всех жильцов, тем более, что в доме живет много ветеранов и пожилых людей. Я инициирую встречу у вас, на территории дома, где могут быть представлены все мнения. Лично готов быть на ней, чтоб помочь найти оптимальное решение», – добавил городской голова.