Осужденные харьковской колонии пойдут учиться в новые классы (ФОТО)

В Алексеевской колонии проведена подготовка к учебному году.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня в Алексеевской колонии № 25 завершилась подготовка учебных классов к новому учебному году.
Для улучшения качества учебного процесса, в данном мероприятии принимали участие как личный состав учреждения, так и осуждены.
Такая подготовка осуществляется ежегодно, для реализации права осужденных на обучение и совершенствование их образовательного уровня.
Учебные аудитории были оснащены соответствующей литературой, предоставляемой для изучения в течение года.
Как отметил начальник учреждения Эдуард Рыженко, проведение таких мероприятий способствуют совершенствованию учебного процесса и стимулируют осужденных к обучению и саморазвитию.
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