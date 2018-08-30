30.08.2018 17:47

Осужденные харьковской колонии пойдут учиться в новые классы (ФОТО)

В Алексеевской колонии проведена подготовка к учебному году.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня в Алексеевской колонии № 25 завершилась подготовка учебных классов к новому учебному году.

Для улучшения качества учебного процесса, в данном мероприятии принимали участие как личный состав учреждения, так и осуждены.

Такая подготовка осуществляется ежегодно, для реализации права осужденных на обучение и совершенствование их образовательного уровня.

Учебные аудитории были оснащены соответствующей литературой, предоставляемой для изучения в течение года.



Как отметил начальник учреждения Эдуард Рыженко, проведение таких мероприятий способствуют совершенствованию учебного процесса и стимулируют осужденных к обучению и саморазвитию.