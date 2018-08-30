В Харьков едет Гройсман

31 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Харьковскую область с рабочей поездкой.
В рамках поездки запланирован визит главы Кабмина на Лозовской кузнечно-механический завод.
Там премьер пообщается с прессой.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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