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30.08.2018  18:25   

В Харьков едет Гройсман

31 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Харьковскую область с рабочей поездкой.


// Городской Дозор

В рамках поездки запланирован визит главы Кабмина на Лозовской кузнечно-механический завод.

Там премьер пообщается с прессой.

Тэги:  гройсман, харьков
 
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