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30.08.2018  18:56   

Харьковские пограничники не пустили российского дипломата в Украину

Представителю России запрещен въезд до 2023 года.


// Госпогранслужба

Сегодня сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили российского дипломата, которому запрещен въезд в Украину. Он планировал попасть на территорию нашей страны через пункт контроля «Харьков-пассажирский» поездом «Москва –Харьков».

Во время проверки документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года.

Дипломат возвращен в Российскую Федерацию.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
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