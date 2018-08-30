30.08.2018 18:56

Харьковские пограничники не пустили российского дипломата в Украину

Представителю России запрещен въезд до 2023 года.



// Госпогранслужба

Сегодня сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили российского дипломата, которому запрещен въезд в Украину. Он планировал попасть на территорию нашей страны через пункт контроля «Харьков-пассажирский» поездом «Москва –Харьков».



Во время проверки документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года.



Дипломат возвращен в Российскую Федерацию.