У харьковских пограничников – новый начальник

Назначен новый руководитель Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Восточное региональное управление ГСПУ возглавил генерал-майор Андрей Игнатьев. До этого времени он был руководителем Азово-Черноморского регионального управления.
Его предшественник, Сергей Бидыло, теперь будет работать в руководстве Государственной пограничной службы.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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