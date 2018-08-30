30.08.2018 19:56

У харьковских пограничников – новый начальник

Назначен новый руководитель Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.



// ХОГА

Восточное региональное управление ГСПУ возглавил генерал-майор Андрей Игнатьев. До этого времени он был руководителем Азово-Черноморского регионального управления.



Его предшественник, Сергей Бидыло, теперь будет работать в руководстве Государственной пограничной службы.