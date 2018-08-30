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30.08.2018  19:56   

У харьковских пограничников – новый начальник

Назначен новый руководитель Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.


// ХОГА

Восточное региональное управление ГСПУ возглавил генерал-майор Андрей Игнатьев. До этого времени он был руководителем Азово-Черноморского регионального управления.

Его предшественник, Сергей Бидыло, теперь будет работать в руководстве Государственной пограничной службы.

Тэги:  пограничники, харьков
 
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