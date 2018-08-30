30.08.2018 19:00

Харьков подписал меморандум с немецким банком «KfW»

Меморандум о намерениях по проекту «Реконструкция и реновация муниципальной инфраструктуры города Харькова» был подписан 30 августа в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Подпись под документом поставили первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и директор Немецкого банка развития «KfW» в Украине Лутц Хорн-Хааке.



Напомним, ранее «KfW» выразил готовность предоставить Харькову кредит в размере 52 млн евро на обновление муниципальной инфраструктуры. Речь идет о реконструкции объектов КП «Харьковводоканал» и модернизации 60 школ и детсадов с применением энергоэффективных технологий.



Как сообщил Игорь Терехов, банк готов выделить 52 млн евро кредитных средств и дополнительно 3 млн евро в виде гранта на комплексный проект «Реконструкция и реновация муниципальной инфраструктуры города Харькова». Это позволит реконструировать действующие насосные станции с заменой технически изношенных участков водопровода и распределяющих сетей (32 млн евро), а также провести реконструкцию 60 объектов бюджетной сферы с применением энергоэффективных технологий (16 млн евро). Еще 7 млн евро «KfW» планирует использовать на экспертные и консультативные услуги в рамках реализации проекта. Кредит будет выдан на 30 лет под 2% годовых с 10-летним льготным периодом. Для предоставления кредита необходимы государственные гарантии.



Игорь Терехов отметил, что для города Харькова подобная финансовая помощь будет крайне важна.



«В меморандуме указан алгоритм, по которому мы вместе с немецкими партнерами будем в дальнейшем действовать. Это два очень крупных для Харькова проекта. Первый - по замене изношенного оборудования и трубопроводов большого диаметра, чтобы город стабильно был с водой. Уверен, что это даст мощный импульс развитию «Харьковводоканала». Второй проект, по утеплению детсадов и школ, не менее важен, потому что это в перспективе уменьшит затраты из бюджета на отопление этих объектов», - отметил первый вице-мэр.



Как сообщил Лутц Хорн-Хааке, основная цель меморандума - закрепить устные договоренности с городом для дальнейших шагов.



«Теперь мы подадим этот документ в Министерство экономического развития и сотрудничества Германии на утверждение. Если все пройдет по плану, то выделение кредита возможно в конце следующего года», - подчеркнул представитель «KfW».